A sede da Migrations Breña só atenderá viajantes com voos programados dentro de 48 horas

Filas imensas, desordem e reclamações, é o que pode ser visto desde as primeiras horas no escritório central de migração, onde dezenas de pessoas querem processar este documento para sair do país sem problemas, mas muitos não conseguem fazê-lo.

De acordo com o programa matinal Latina, alguns usuários dormiram na frente desta sede, no distrito de Breña, para atingir uma cota e gerenciar seus passaportes. No início, percebeu-se que adultos mais velhos e mulheres grávidas foram internados. No entanto, muitos começaram a reclamar, já que chegaram desde a 1 da manhã e os impediram de entrar.

Após as reclamações e na frente das câmeras de televisão, um funcionário da imigração explicou que muitas pessoas não estavam entrando, pois seu voo não estava programado dentro de 48 horas. “Procedimentos são procedimentos, são 48 horas antes e 24 horas antes. Estamos servindo eles continuamente”, disse.

Devido ao grande afluxo de pessoas e para evitar distúrbios, o pessoal da Polícia Nacional Peruana (PNP) chegou para trazer ordem e assim organizar melhor os cidadãos, especialmente lembrando que ainda estamos em uma pandemia e os protocolos devem ser mantidos.

Nas imagens divulgadas, você pode ver grandes filas de pessoas que estão na Avenida España, na Avenida Jirón Huaraz e Arequipa. Muitos deles não são considerados porque seus voos não estão programados dentro de 48 ou 24 horas. Além disso, não se sabe quantos passaportes serão entregues nesta terça-feira.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

FALHA DO SISTEMA, RECLAMAÇÕES E MULTIDÕES

O quadro não mudou muito, pois, como você se lembra, na segunda-feira passada, muitas pessoas reclamaram que não conseguiam seus passaportes no Jorge. Aeroporto de Chávez para um problema do sistema de migração, que não “puxou” os dados pessoais dos usuários que tiveram que viajar e, assim, gerenciar este documento.

Por sua vez, o superintendente de migração, José Fernando Martínez, indicou que esse problema afetou o sistema, formando um colapso em questão de segundos. No entanto, ele disse que essa situação vai melhorar durante o dia, regularizando seu sistema.

“O que aconteceu é que, devido à sobrecarga que foi causada pelo longo feriado, o sistema não está identificando livros de passaportes; no entanto, isso deve ser regularizado ao longo das horas”, disse.

No entanto, as pessoas não deixaram de mostrar seu aborrecimento e desconforto com esse caso e atraso em sua documentação.

“O problema vem desde ontem, porque estamos lá desde ontem de manhã, há mais de 12 horas, esperando que eles nos atendessem e foi só às 9 da noite que eles tiraram nossas impressões digitais e fotos. Então, eles nos disseram para voltar em 4 horas, voltamos e o passaporte não estava pronto”, disse um dos passageiros afetados.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

MOÇÃO PARA CITAR MINISTRO CHAVARRY APÓS COLAPSO NA MIGRAÇÃO

O ministro do Interior, Alfonso Chávarry, será convocado através de uma moção apresentada pelo partido Ação Popular, para explicar sobre a questão da migração após o atraso na emissão de passaportes.

“Convidar o Ministro do Interior, Alfonso Chávarry, a participar do Congresso da República e prestar contas da representação nacional, sobre as soluções que estão sendo implementadas no setor migratório, para superar o problema da emissão e entrega de passaportes de passageiros e explique-nos porque se originou desse problema”, lê-se no documento divulgado nas redes sociais.

Vale ressaltar que, ao ser consultado sobre esse problema, Chávarry garantiu que está ciente e que seu portfólio se coordenou para resolver esse impasse que gerou reclamações dos viajantes.

Moción contra Alfonso Chávarry

“Será gerenciado, será processado para ter seu problema resolvido hoje (segunda-feira 11), caso contrário vou responsabilizar o chefe de Migração e o pessoal aqui do aeroporto por esse acampamento”, disse.

Ele também explicou que houve uma falha no sistema de impressão. “Acabei de explicar às pessoas que o Senhor precisa resolver seus problemas hoje. O sistema falhou, foi exatamente isso que eu vim ver.”

CONTINUE LENDO