A influenciadora 'Amara qua linda' e María Camila Sotelo realizaram o sonho de várias meninas do bairro Santafe, em Bogotá

A estigmatização e a discriminação contra grande parte dos habitantes do bairro de Santa Fe, no centro de Bogotá, setor no qual residem moradores de rua, deslocados pela violência nos territórios, profissionais do sexo (homens e mulheres) e catadores, além de vendedores informais, são alguns dos principais problemas. que foram dissipadas por uma iniciativa que contou com várias meninas do setor, graças ao trabalho da influenciadora 'Amara qua linda' e da modelo María Camila Sotelo.

O único propósito de sua visita a este setor de capital era se reunir com um grupo de meninas para socializar por um momento sobre os problemas que as afligem diariamente e as oportunidades que tiveram em termos de educação, cultura e trabalho para suas mães.

Da mesma forma, os dois influenciadores transformaram em realidade os sonhos de serem modelos para os mais pequenos, pois ambos se encarregaram de montar uma passarela para torná-los rainhas da beleza, apresentadoras e cantoras por um dia; até, e de acordo com as duas personalidades, três meninas dessa área foram selecionadas para participar de uma criança onde, além disso, eles terão a oportunidade de representar a Colômbia no exterior.

Esta pequena exposição, que contou com o apoio do Exército Nacional, empresas do setor privado e da comunidade do próprio bairro de Santafe, também representou um “símbolo de união feminina e empoderamento” pelo fato de realizar “seus sonhos, sonhos de brilhar”, como afirma um comunicado após o evento realizado neste fim de semana.

Pode interessar a você: Cinco documentários que representarão o cinema colombiano no HotDocs Festival no Canadá

Da mesma forma, os líderes do bairro acompanharam o grupo de menores que participaram da passarela, que também foi animada por vários shows de dança.

FOTO: Cortesía

Por outro lado, vale ressaltar que Amara e seu irmão, Ami Rodríguez, continuam criando conteúdo para redes sociais, apesar do influenciador ter alertado sobre sua aposentadoria das redes sociais no final de 2021.

Naquela época, o jovem compartilhou muitas fotos e vídeos na companhia de seu irmão mais novo, Aladin, que sofre de um leve atraso no desenvolvimento neurológico que o impede de falar com clareza. A zombaria constante e os ataques ao menor geraram forte rejeição por parte do criador digital que ameaçou se retirar das redes sociais.

“Acho que a melhor coisa agora, não sei se é uma decisão precipitada ou o que quer que seja, mas é o que sinto agora no meu coraçãozinho porque me sinto muito esmagado, é fugir das redes sociais novamente e ir à terapia ou algo assim para superar isso e passar esse ciclo”, disse Rodríguez através de seu Conta no Instagram, enquanto ele foi enxugado pelas lágrimas.

Você pode estar interessado: Héctor Fabio Zamora, o gênio do fotojornalismo que deixou um legado inestimável para Jornalismo colombiano

No entanto, ele deu tranquilidade aos fãs e disse que a decisão de deixar as redes sociais seria temporária, enquanto ele esclarece melhor suas idéias, assimila a situação e, na companhia de sua família, da qual sua irmã, Amara que linda, faz parte, eles encontram soluções para esse tipo de infortúnios que, segundo ele, estão se tornando cada vez mais repetitivos.

Posteriormente, Ami Rodriguez reativou suas redes sociais, especialmente o Instagram, onde atualmente tem mais de quatro milhões de seguidores. Ele nem hesitou em compartilhar vídeos novamente na companhia de seu irmão mais novo, com a época do Natal sendo a última vez em que ele carregou uma gravação mostrando sua graça e humor branco.

CONTINUE LENDO: