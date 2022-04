A fórmula perfeita para uma boa saúde está na cintura

A obesidade e o excesso de peso são um acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode ser prejudicial à saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS ). No entanto, é mais importante como esse peso é distribuído no corpo do que o próprio peso . Alguém que tem excesso de libras pode tê-lo distribuído perifericamente, ou seja, nos braços, pernas, coxas; ou centralmente, no abdômen.

A gordura acumulada na região abdominal é a gordura visceral, que é prejudicial à saúde por estar associada ao aumento do colesterol e triglicerídeos, além de condições de diabetes tipo 2, hipertensão e trombose.

Até agora, um dos indicadores mais difundidos para avaliar o peso saudável de uma pessoa era o índice de massa corporal (IMC), que resulta da divisão do peso pela altura pela altura. Tem sido usado como indicador nutricional desde o início dos anos 1980 e, embora não faça distinção entre os componentes gordurosos e não gordurosos da massa corporal total, é um dos mais utilizados medidas.

Para melhorar o diagnóstico, um novo guia do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados ( NICE ), incentiva a população a tomar uma fita métrica e calcular a circunferência da cintura para prevenir e reduzir o risco de doenças futuras. De acordo com especialistas, uma circunferência da cintura inferior a metade da altura, é a fórmula perfeita para uma boa saúde.

As indicações preliminares no guia atualizado indicam que a gordura abdominal acarreta riscos específicos à saúde e que uma maneira eficaz e simples de controlar esses riscos é as pessoas medirem o contorno abdominal em casa.

Por exemplo, uma mulher que tinha 1,63 metros de altura (5 pés e 4 polegadas) com uma circunferência da cintura de 74 centímetros (29 polegadas) teria uma proporção saudável, mas 82 centímetros (32 polegadas) a levaria à faixa insalubre. Um homem de 1,78 metros de altura (5 pés e 10 polegadas) enfrentaria maiores riscos à saúde com uma circunferência abdominal de 91 centímetros (36 polegadas).

O guia incentiva os profissionais de saúde a serem “sensíveis e positivos”, iniciando conversas sobre os riscos do excesso de peso e pedindo permissão antes de levantar o problema. “Nosso comitê descobriu que um benefício claro do uso da relação cintura-altura é que as pessoas podem medi-la facilmente, interpretar os resultados e procurar orientação médica se estiverem em maior risco à saúde”, disse o Dr. Paul Chrisp, diretor do British National Institute for Excellence in Health e Cuidado.

De acordo com as indicações de especialistas britânicos, a proporção saudável de cintura para altura deve ser de 0,4 a 0,49. Nesses parâmetros, não haveria riscos à saúde . Uma proporção de 0,5 a 0,59 condiciona as pessoas com maior risco de desenvolver doenças, enquanto 0,6 ou mais implica riscos à saúde.

O Instituto NICE indicou que o uso da relação cintura-estatura, juntamente com o IMC, pode ajudar a fornecer uma estimativa prática da “adiposidade central” , ou seja, o acúmulo de gordura ao redor do abdômen. Esses dados ajudam a avaliar e prever riscos à saúde, como diabetes tipo 2, pressão alta ou doenças cardiovasculares.

Especialistas do Reino Unido adicionaram a relação cintura-altura à sua nova orientação depois de analisar evidências de vários estudos que mostraram que, junto com o IMC, poderia ser usado para avaliar e prever condições relacionadas ao peso em etnias e sexos . Enquanto isso, há um longo debate na comunidade científica sobre o valor do IMC, pois é uma medida menos precisa do peso saudável naqueles que são extremamente musculosos .

Isso ocorre porque o IMC não leva em consideração a massa muscular, a densidade óssea, a composição corporal geral, o que significa que atletas com baixos níveis de gordura corporal são frequentemente classificados como obesos.

“O aumento da gordura no abdômen aumenta o risco de uma pessoa desenvolver várias doenças limitantes da vida, incluindo diabetes tipo 2 e doenças cardíacas . A relação cintura-estatura é uma medida simples e fácil de usar que identifica as pessoas que correm maior risco para a saúde e que se beneficiariam do suporte de controle de peso para melhorar sua saúde”, explicou a professora Rachel Batterham, especialista em obesidade, diabetes e endocrinologia e membro do comitê que produziu o guia.

Peça permissão antes de falar sobre peso

“É importante que os profissionais de saúde busquem a autorização do paciente antes de qualquer discussão relacionada ao sobrepeso, obesidade e adiposidade central, e discuta-os de forma sensível e positiva”, alertaram especialistas britânicos.

Isso é importante porque o estigma associado à obesidade tem efeitos negativos na saúde mental e física das pessoas , o que pode levar a um maior ganho de peso e tornar os pacientes menos propensos a interagir com os profissionais de saúde. “Uma sensibilidade especial deve ser aplicada ao possível impacto negativo em pessoas com transtornos alimentares ou alimentação desequilibrada”, sugeriram os profissionais.

“Usar palavras e linguagem que evitem o estigma e o preconceito pode ajudar as pessoas a se envolverem em conversas sobre obesidade e incentivar a perda de peso”, acrescentaram.

A obesidade é um problema de saúde pública global. Dois em cada três adultos no Reino Unido estão acima do peso ou obesos, e as taxas de obesidade dobraram desde a década de 1990. Enquanto os números oficiais mostram que a obesidade estava ligada a mais de um milhão de internações hospitalares em 2019/20.

