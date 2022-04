Poder Judicial rejeita imposição de comparecimento restrito a Guido Bellido e Guillermo Bermejo

O Judiciário rejeitou um pedido de liminar fiscal para comparecer com restrições contra os congressistas da República Guido Bellido do partido governante Perú Libre e Guillermo Bermejo do Perú Democrático, e impuseram uma aparência simples a eles. Ambos os parlamentares são investigados pelo suposto crime contra a tranquilidade pública na forma de filiação ao terrorismo.

A Procuradoria Supra-Provincial Especializada em Crimes de Terrorismo e Contra a Humanidade de Huánuco, chefiada pela promotora provincial Eneida Aguilar Solórzano, solicitou medidas coercitivas para dez pessoas investigadas, incluindo ambos os congressistas.

Vale ressaltar que o representante do Ministério Público exigiu uma medida de comparecimento com restrições para os investigados Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Álex Pimentel Vidal e Joyce Quiroga Vargas.

Ele também pediu prisão preventiva por 18 meses contra Ana María Córdova Capucho, Jhon Benites Tangoa, Néstor Viera Fiestas, Jaime Lobatón Huilca e Francisco Jara Aguirre; pelo suposto crime de obstrução de investigação de terrorismo.

Nesse contexto, é importante notar que a investigação sobre o suposto crime de filiação ao terrorismo é realizada com base em um boletim de ocorrência que relata uma entrevista realizada, em maio de 2021, com Eddy Villarroel Medina, testemunha nesse processo, que precisava ter conhecimento de uma suposta ligação entre Bermejo, Bellido e Cerrón com o Sendero Luminoso do Vale dos Rios Apurimac, Ene e Mantaro (Vraem) , liderado pelos irmãos Quispe Palomino.

O relatório também afirma que Villarroel alegou que Bermejo e Bellido teriam tido contato direto com o 'Camarada José' nos acampamentos de caminhada do Vraem, enquanto Cerrón o fez através de uma pessoa ligada ao seu ambiente identificada como Alex Pimentel Vidal.

GUIDO BELLIDO CRITICA ALVA E PEDE QUE ELE SE DEMITA DA DIRETORIA

Guido Bellido indicou que é “inconcebível” que o Congresso seja liderado por um Conselho de Administração, depois de em várias ocasiões María del Carmen Alva ter assegurado que a única maneira de alcançar a estabilidade no país é a renúncia irrevogável do presidente Pedro Castillo.

“É inconcebível ter um Conselho de Administração 'vago' no Congresso, quando deveria garantir o princípio da imparcialidade porque prevalece uma maioria que rejeita a vaga e reconhece a vitória democrática. Sra. María del Carmen Alva, sugiro que se demita e pare de trabalhar para os peruanos”, disse Bellido em um tweet.

Como recordou, Alva Prieto recomendou que o chefe de Estado se demita para que a vice-presidente e ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, Dina Boluarte, assuma a presidência e pondere concluir o mandato ou convocar eleições gerais.

“Sabemos que não há votos para vaga. Para uma vaga, são necessários 87 votos. Com as três bancadas esquerdistas: Perú Livre, Juntos pelo Perú e Perú Democrático, há 44 votos. O presidente não precisa falar com a AP, nem com a APP, com o Podemos ou com o Somos. Somente com esses três bancos à esquerda não haverá vaga. A única saída por enquanto é a demissão (de Pedro Castillo). A vice-presidente (Dina) Boluarte deve assumir. (Se o período for respeitado ou um adiantamento de eleições for convocado) isso teria que ser analisado por ela como vice-presidente”, disse ela em entrevista à Panamericana Television.

Por sua vez, Pedro Castillo mostrou-se otimista durante a reunião descentralizada do Conselho de Ministros em Puno e afirmou que “tendo fé” que a crise política terminou.

“Estamos em tempos difíceis, economicamente; tenho fé que esse momento político em que estivemos envolvidos chegou ao fim. Teríamos feito muito mais progressos (com o Governo) se nesses meses não tivéssemos sido entretidos em confrontos e confrontos inúteis”, disse o presidente.

