Para o pseudônimo de prisão Francamente, suposto recrutador menor de idade de dissidentes das FARC

Na manhã de sábado, 9 de abril, a Procuradoria-Geral da República conseguiu que um juiz de garantia impusesse uma medida de garantia em um centro prisional, contra Frankly Gómez Jara, vulgo Frankly, que seria o recrutador de menores da subestrutura Jorge Briceño Suárez dos dissidentes das FARC.

O órgão investigador garantiu que o material probatório apresentado ao tribunal poderia mostrar que esse homem, supostamente, prometeu estudar e trabalhar crianças e adolescentes para envolvê-los em atividades criminosas. Também haveria evidências de seu envolvimento em ataques e assassinatos contra membros das forças de segurança.

A investigação mostraria que as vítimas desse personagem estavam focadas em municípios do departamento de Meta. Entre as atividades criminosas que os menores teriam que realizar, estaria a coleta de extorsão, venda e tráfico de entorpecentes, bem como o transporte de armas e explosivos.

Esse homem supostamente contatou crianças e adolescentes no Meta e, por meio de engano, os convenceu a entrar na estrutura criminosa para realizar atividades ilegais como coleta de extorsão, venda de entorpecentes, transporte de armas, entre outras.

Quando ele conseguiu que os menores concordassem em ir para os campos de guerrilha, mais tarde, alias Francamente os submeteu com ameaças e agressões para que não escapassem. Por outro lado, o Ministério Público teria provas de que o réu assassinou hoje dois jovens que estavam em um estabelecimento comercial no Brasil, em La Uribe (Meta), em 22 de julho de 2018.

Em seu Boletim 43457, a entidade informou que o desertor do Acordo de Paz foi um dos responsáveis por um ataque terrorista a um veículo onde dez membros das forças de segurança estavam se mobilizando. Este evento teria sido apresentado em La Uribe em 1º de dezembro de 2018. Após a explosão da carga, dois homens uniformizados ficaram gravemente feridos.

Para esses eventos, um promotor da Direção Especializada Contra Organizações Criminosas acusou francamente Gómez Jara dos crimes de: homicídio agravado, recrutamento ilegal, concerto para cometer um crime agravado e terrorismo. O réu foi capturado em um trabalho articulado do Ministério Público, do Exército Nacional, da Força Aérea Colombiana e da Polícia Nacional.

Por seu lado, o Gabinete do Provedor de Justiça destacou em seu primeiro relatório de 2022 apresentado em 11 de fevereiro, que de março de 2020 até o momento, há relatos de 114 casos de recrutamento forçado, uso e uso de crianças e adolescentes para fins de guerra.

Para o Ministério Público, os dissidentes das FARC são o grupo criminoso com o maior número de casos relatados. 68,3% dos eventos estariam vinculados às suas estruturas. Enquanto o ELN registra 6,5 por cento dos casos, enquanto 4,7 por cento são atribuídos a grupos de autodefesa e 8,4% a outros grupos armados ilegais.

Os departamentos com o maior número de casos notificados são Caqueta (33), Cauca (18), Antioquia (9), Putumayo (10) e Tolima (8). Além disso, 24 por cento das vítimas pertencem a populações étnicas; 4 por cento à população de ascendência africana e 20 por cento aos povos indígenas. E de todos os casos, 83% ocorreram em áreas rurais.

Até agora, em 2022, dois alertas antecipados relacionados a esse risco foram emitidos, em Putumayo e Valle del Cauca. “Entendemos que é a vida de meninas e meninos que estão sendo privados da possibilidade de realizar seus sonhos. Estado, família e sociedade devem estar comprometidos em evitar que continuem sendo vítimas de violência e particularmente de recrutamento, que é um dos comportamentos mais aberrantes cometidos contra crianças em nosso país”, disse o Provedor de Justiça, Carlos Camargo, na apresentação desse relatório.

