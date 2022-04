Pati Chapoy atacou Gussy Lau por expor romance com Angela Aguilar: “É traição”

Ángela Aguilar apareceu em um vídeo há alguns dias, onde mencionou se sentir violada por causa de algumas imagens dela com seu novo romance, Gussy Lau, homem que é 15 anos mais velha que ela.

Sendo muito afetada pela situação, seus colegas do meio logo enviaram todo o apoio para a cantora de sucessos como Where They See Me, Your Blood on My Body ou Ella o que te deu.

Foi o caso de Ana Bárbara, uma grande amiga da dinastia Aguilar que lembrou à jovem de 18 anos que um escândalo não a definia pessoa.

“Eu te amo e você é uma rainha com uma alma muito bonita e, o mais importante, você confia porque é boa! E esse é o maior tesouro que um ser humano pode ter!” , o cantor da banda escreveu no Instagram.

Ángela Aguilar es una de las cantantes más queridas en el medio (Foto: Youtube/DAZN)

Mas ela não foi a única, já que Pati Chapoy, conhecida por ser a apresentadora do Ventaneando, decidiu se posicionar sobre o assunto e foi contra as ações tomadas por Gussy Lau.

Tudo aconteceu durante o programa noturno, onde os apresentadores começaram a debater a forte controvérsia de Angela Aguilar. Diante disso, Chapoy comentou em primeira instância que não concordava com o relacionamento, mas não porque ele não queria que o cantor regional mexicano encontrasse o amor, mas que seu parceiro havia lidado muito mal com a situação.

“A garota se saiu muito bem, eu concordo (...) Gussy Lau está lavando as mãos com o vídeo”, disse Chapoy, referindo-se tanto à declaração que Ángela Aguilar divulgou em suas redes quanto ao audiovisual que circulou na internet, onde o vencedor do Grammy observou que as imagens com o intérprete vazaram porque ele compartilhou de seu próximo amigos no Instagram um momento com ela, mas que “alguém” de seus contatos deveria ter tornado a informação pública.

El público también envió su apoyo a Ángela (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Nesse sentido, os motoristas começaram a debater e concordaram que, se o casal concordasse em manter tudo privado, o fato de que Gussy Lau teria colocado informações sobre Angela e ele nas redes não estavam corretas, porque esse não tinha sido o acordo.

“É traição.” Pati Chapoy disse sem mais delongas.

No audiovisual compartilhado nas redes sociais, a cantora mais jovem da dinastia Aguilar mencionou que estava muito abatida com a forma como os eventos se desenvolveram, pois sentiu que sua privacidade foi seriamente violada.

Ángela Aguilar disse que se sentiu violada em sua privacidade quando foi alvo do vazamento de algumas fotografias Vídeo: Instagram/ @angela_aguilar_

“Eu me sinto triste, decepcionado, não acredito que estou fazendo esse vídeo; minha alma dói. Me sinto violada, me sinto violada pela possibilidade de ter minha própria privacidade, de poder decidir sobre minha vida, meu corpo, minha imagem”, denunciou ela em um clipe.

Em relação às imagens divulgadas, Ângela disse confiar em uma pessoa que a deixou decepcionada, já que as imagens que circulam afetam não apenas sua vida privada, mas também no setor de trabalho.

“Isso me afetou financeira e amorosamente, muito menos, que cara posso dar à minha família?... Embora eu não concorde, eu me coloquei em uma posição, nesta posição, e isso foi errado da minha parte; e esse foi o meu erro”, explicou Ángela

