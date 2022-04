O que se sabe sobre a morte de um idoso durante uma filmagem em Soyaltepec, Oaxaca

As filmagens do filme mexicano La gran seducción foram suspensas em 7 de abril sem que a produtora Pimienta Films especificasse o motivo. No entanto, um meio de comunicação local na ilha de Soyaltepec, em Oaxaca, garantiu que a verdadeira causa teria sido a morte de um adulto mais velho que aparentemente estava atuando nas filmagens.

Embora a morte da mulher de 88 anos em 6 de abril seja confirmada pelo Governo Municipal de San Miguel Soyaltepec, não há informações que confirmem sua participação como personagem extra no elenco do filme.

Uma fonte presencial desse fato foi consultada pela Infobae México e garantiu que a idosa não fazia parte da produção nem tinha feito o teste para ser uma personagem extra ou secundária; no entanto, a mulher cumpriu o perfil para ir ao casting, morava na região e no data de seu obituário coincide com a suspensão das filmagens.

Así se llevaban a cabo las audiciones para ser personaje extra o secundario (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

“Nossas sinceras condolências à família Lorenzo Ventura pela morte sensível da Sra. María Cristina Ventura López”, foi lido na página do Facebook do Governo Municipal de San Miguel Soyaltepec.

Deve-se notar que a produtora mexicana Pimienta Films é a que está por trás de filmes como Noche de Fuego (2021); o cineasta que o coordena e dirige é Nicolás Celis, que atuou como produtor de Roma (2018), dirigido por Alfonso Cuarón.

Em 7 de abril, a mídia local El Piñero informou que a mulher de 88 anos morreu no set devido à aparente imprudência. Neste site, foi assegurado que “por descuido e excesso de velocidade”, o veículo no qual Rodrigo Sánchez Vázquez, membro da Nahuala Casting e o idoso que morreu, foi derrubado.

El gobierno municipal emitió una esquela (Foto: facebook.com/GobSoyaltepec)

Por outro lado, a mídia local compartilhou que o membro da produção sofreu um ferimento na cabeça, essa informação coincide com a declaração feita pela pessoa que consultou esse meio e afirmou ter estado lá no momento do acidente.

Segundo essa fonte, a idosa teria vindo visitar seus parentes, já que na ilha de Soyaltepec as ruas estão inclinadas, ela teria pedido uma carona para descer, então os membros da produção tentaram ajudá-la colocando-a a bordo, eles a teriam escalado no quadriciclo, no entanto, o peso dos participantes e o declive acentuado fizeram com que ele se desestabilizasse.

Esta es la cuatrimoto en la que la adulta mayor habría sufrido el fatal accidente (Foto: Cortesía página FB Isla Soyaltepec: Oaxaca)

No final de março, a Nahuala Casting lançou uma chamada para a população da ilha de Soyaltepec, Tuxtepec e Jalapa de Diaz, regiões localizadas no estado de Oaxaca. Qualquer pessoa com mais de 25 anos pode fazer um teste como personagem secundário ou extra no filme La Gran Seduction da Pimienta Films.

As peças fundidas foram realizadas entre 31 de março e teriam sido prorrogadas até 8 de abril, de acordo com o Governo Municipal de San Miguel Soyaltepec.

“Eles não precisam de um nível específico de educação ou idade, desde que tenham mais de 25 anos, até adultos mais velhos podem vir, eles terão cerca de quatro fotos tiradas e só precisam querer participar”, disse Gustavo López, coordenador de elenco da Nahuala Casting, em um vídeo.

Este fue el comunicado de la empresa que organizó el casting (Foto: Nahuala Casting)

Graciela Lizbeth Miguel Villanueva é a diretora de elenco do filme La Gran Seduction da Pimienta Films, após o acidente fatal relacionado ao veículo, emitiu um comunicado em nome desta empresa.

“Informamos que nossa equipe de elenco formada por Gustavo López, Carlos Oropeza e Emmanuel Tovar interromperá as audições a partir deste momento na área (Tuxtepec, Sayaltepec e Jalapa de Diaz) devido ao fato de que a produção geralmente suspendeu trabalhos anteriores para a produção do filme”, ele era possível ler nele.

O anúncio também afirmou que “A produção entrará em contato com as autoridades competentes para fornecer mais informações oficialmente”. De acordo com Ángel Camarena, repórter da tvbus, a montagem para a filmagem de um filme já foi removida da ilha em 8 de abril.

