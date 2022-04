“Vai para a lata de lixo”: Santiago Creel atacou a Lei Elétrica da AMLO

O deputado do Partido da Ação Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, manifestou-se contra a decisão dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça (SCJN), depois de terem declarado constitucional a Lei da Indústria Elétrica.

Essa decisão foi tomada depois que eles mencionaram que era um projeto inconstitucional porque violava tratados internacionais.

No entanto, na tarde desta quinta-feira, 7 de abril, depois de debatida pelos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, não foram alcançados os votos para declará-lo inconstitucional, uma vez que apenas 7 votos foram expressos e mais um foi necessário para concretizar a inconstitucionalidade.

Os outros quatro, Loretta Ortiz, Jasmine Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, e o Ministro Presidente, Arturo Zaldivar, votaram a favor da MENTIRA.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Após essa decisão e as mensagens parabenizando a decisão da SCJN de vários funcionários, o panista Santiago Creel, reverteu contra isso, pois foi comentado que sua constitucionalidade foi aprovada.

“A lei elétrica da @lopezobrador_ não foi validada como constitucional. Pelo contrário, a maioria dos ministros votou pela sua inconstitucionalidade”, escreveu o vice-presidente da Câmara dos Deputados.

Ele acrescentou que, no final, “serão os Juízes Distritais e os Tribunais Colegiados e, no final, novamente a SCJN que resolverá sua óbvia inconstitucionalidade”.

Finalmente, ele acrescentou que eles devem continuar “juntos para lutar pelo México. Na próxima terça-feira, a AMLO sofrerá uma nova derrota quando sua reforma constitucional não for aprovada e seu esquema elétrico irá para o cesto de lixo”, disse o panista.

Da mesma forma, a panista Margarita Zavala sacudiu a chefe de governo Claudia Sheinbaum nas redes sociais quando garantiu que o SCJN havia declarado o LIE constitucional.

A ex-primeira-dama argumentou que na verdade “não entendia no que foi votado” e catalogou a Lei AMLO como uma questão de disparate e mencionou que não foi realmente votado por sua constitucionalidade, que em qualquer caso “a maioria disse que era inconstitucional. Pergunte aos 4 ministros apresentados.”

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Note-se que o PAN tem sido um dos principais detratores do LIE e da Reforma Energética de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uma vez que apontaram que em ambos os casos há um grande revés na energia, pois não dão o salto para o investimento em energia renovável.

Da mesma forma, no final de março, um comitê do partido azul e branco realizou uma reunião com o embaixador dos EUA, Ken Salazar, para discutir questões de segurança, bem como questões econômicas.

Esta delegação foi liderada pelo presidente nacional do PAN, Marko Cortés, que se manifestou em várias ocasiões contra a Eletricidade Reforma. Além disso, Ken Salazar emitiu uma carta expressando preocupação com a aprovação do LIE.

Da mesma forma, o Instituto Mexicano de Competitividade AC (Imco) condenou a decisão da lei que beneficia o Federal Comissão de Eletricidade (CFE) para produção de energia, uma vez que teria um impacto negativo no país por não incentivar o investimento estrangeiro.

O Instituto também garantiu que “os principais perdedores da reforma são as usinas de energia renovável e limpa”.

