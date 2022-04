Seis truques simples para eliminar os gorgulhos do armário da cozinha

ARCHIVO - Un rápido control de lo que todavía tenemos en la nevera y las alacenas evita la compra innecesaria de alimentos. Foto: Christin Klose/dpa

O armário refere-se a um tipo de móveis usados para o armazenamento de itens diferentes que se usa durante o dia. Como se fosse um armário com várias portas para distribuir melhor os objetos, sejam eles alimentos ou artefatos. Eles são comprados principalmente para a cozinha, pois é preciso muito espaço para distribuir o que se vai preparar.

Nesse sentido, há casos em que os alimentos não podem ser mantidos por muito tempo no armário e isso leva ao aparecimento de insetos, que à primeira vista passam despercebidos. Por exemplo, existem gorgulhos, que fazem parte da família dos besouros. As fêmeas depositam um grande número de ovos, o que causa uma maior aparência desses animais. Pior ainda, as larvas também aparecem. Então, como você os remove do armário?

Alguém poderia pensar que é apenas jogar fora produtos vencidos ou algum repelente para manter a higiene da propriedade. No entanto, existem truques simples que permitirão que você desapareça os gorgulhos encontrados no armário da cozinha. Siga em detalhes para que você aplique assim que retornar ao local para preparar a comida.

TRUQUES PARA ELIMINAR GORGULHOS

1. A primeira coisa a fazer é esvaziar completamente os armários e remover os gorgulhos que estiverem à vista ou na comida, para evitar que se espalhem para o outro lado. Se você pode usar uma lanterna ou o brilho do seu celular desde à primeira vista — e se for um lugar com muita sombra — pode ser difícil distingui-los.

2. Outra recomendação é reunir os gorgulhos com a ajuda de uma escova bem lavada. Para isso, você pode usar um aspirador de pó para uma melhor limpeza. Com ele, você pode sugar os insetos e a comida derramada que os atraiu.

Você também pode sugar os gorgulhos que estão alojados em uma fenda em uma peça de mobiliário ou em áreas que você não conseguia alcançar com um pincel. Qualquer pessoa pode trabalhar, lembre-se de que a escova deve ser jogada fora mais tarde porque nem será usada para lavar.

3. O conselho a seguir é prático. Ele limpa completamente os móveis com cera - essencial para a manutenção de uma casa - para móveis e, assim, para remover todos os tipos de bactérias das superfícies. É aconselhável fazê-lo duas vezes por semana, ainda mais se você souber que sua casa é um lugar que limpa com facilidade.

4. A recomendação clássica, mas eficiente. Use algum inseticida para gorgulhos, para eliminá-los permanentemente. Tente limpar a área para não contaminar outro produto no armário.

5. Se os gorgulhos estiverem na madeira, você terá que aplicar algum produto químico que penetre nos buracos da madeira e selá-lo para que os insetos não voltem. Ou aplique as ferramentas de trabalho para remover o material e começar a aspirá-lo ou removê-lo com componentes químicos. Vital para limpar a área e evitar acidentes.

6. Por fim, use o mesmo método de como remover os gorgulhos do armário para seus aparelhos, pois esses insetos se movem em busca de outras áreas para obter sua comida. Lembre-se de que eles não aparecem apenas em alimentos ou armários vencidos. Não perca de vista e cuide da sua casa.

