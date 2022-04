Imparável! María Camila Osorio avançou para a semifinal da Copa Colsanitas 2022

Na tarde desta sexta-feira, 8 de abril, a defensora do título da Copa Colsanitas, María Camila Osorio, enfrentou a jogadora russa Elina Avanesyan nas quartas de final.

Osorio conquistou sua terceira vitória consecutiva no WTA 250 Open em Bogotá depois de vencer em dois sets [6-1] e [6-4] o 170º tenista turco no ranking da WTA.

O Cucuteña, atualmente classificado em 33º lugar no ranking da WTA, continuou a mostrar seu favoritismo no campeonato colombiano realizado no Tribunal Central do Country Club de Bogotá com sua 38ª vitória em torneios profissionais na categoria individual feminina.

A atleta de 20 anos precisou de uma hora e 30 minutos para manter a partida contra a europeia e se destacou no segundo ponto do terceiro jogo com um poderoso revés cruzado que a classificou como candidata a vencer contra seus torcedores:

O North Santander insistiu com sua fórmula e os resultados foram refletidos nos erros da Avanesyan.

Este foi o ponto de partida decisivo de Osorio no 6-4 final com a vantagem para a colombiana, que a classificou entre os quatro melhores tenistas da competição:

Na próxima fase da competição (semifinal), María Camila enfrentará a brasileira Laura Pigossi, número 212 do ranking WTA, compromisso que será disputado neste sábado, 9 de abril, às 10h, horário colombiano:

É assim que vai a tabela de qualificação da Copa Colsanitas de 2022:

Vale lembrar que Osorio também está competindo na modalidade de duplas na Copa Colsanitas 2022 e também é semifinalista nesta categoria com sua companheira de equipe brasileira Beatriz Haddad Maia, com quem em 6 de abril derrotou em dois sets [6 (4) - 7 (6) (6)) (6) (6) (6) (6) (6) (6) e [5-7] a dupla formada pelo grego Valentini Valentini Grammatikopoulou e pela russa Amina Anshba.

Agora Osorio Serrano e Haddad Maia enfrentarão o par formado pelo australiano Astra Sharma e pela indonésia Aldila Sutjiadi na fase de quatro melhores pares nesta tarde de sexta-feira às 15h, horário colombiano.

Enquanto isso, esta é a classificação para o título de duplas, que tem sido indescritível para a Cucuteña em sua carreira como profissional e na qual as colombianas María Fernanda Herazo e Yuliana Lizarazo também estão competindo:

Cuadro de clasificación, Copa Colsanitas 2022, dobles

A defesa do título, bem como duas outras conquistas potenciais em seu recorde, serão o desafio da representante colombiana de tênis feminino que vem da participação no Indian Wells Open nos Estados Unidos; o WTA 250 em Monterrey; o WTA 250 em Guadalajara e o Aberto da Austrália 2022.

Os jogos de María Camila Osorio e dos outros participantes da Copa Colsanitas 2022 podem ser vistos através do sinal Star Plus e DirecTV Sports Colombia até 10 de abril.

