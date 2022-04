Essas são as quatro ficções mais assistidas na Netflix no mundo

As ficções mais populares dos consumidores da Netflix foram reveladas, e nesse ranking, uma ficção latino-americana, a produção argentina Granizo (All Hail), estrelada por Guillermo Francella, o ator do vencedor do Oscar vencedor do Oscar O Segredo de Seus Olhos. E, como esperado, a segunda temporada de Bridgerton também alcançou o número 1, com números surpreendentes.

Na segunda temporada de “Bridgerton”, a história se concentra no visconde Anthony e sua busca por uma esposa. (Netflix)

Depois de uma ótima primeira temporada - que liderou o universo da série até a chegada do fenômeno coreano de The Squid Game -, esta segunda parcela da série criada pela showrunner Shonda Rhimes, está usando a coroa da rainha com quase 252 milhões de horas de exibição, tornando-se o título mais visto em uma semana na lista de ficções faladas em inglês. Uma boa figura para competir com o número histórico 1, Squid Game precisamente, que domina com quase 572 milhões.

Bridgerton, baseado nos romances de Julia Quinn, não só cativou o público tanto quanto para integrar o Top 10 em 39 países, mas também levou a primeira temporada a subir de volta para o segundo lugar, com 53 milhões de horas de exibição. No número 3, ela foi seguida pelo reality show Is It Cake? (É bolo?) , com 26,5 milhões.

Ryan Reynolds estrela esta história futurista em que é acompanhado por Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Garner. (Netflix)

Entre os filmes em inglês, The Adam Project, estrelado por Ryan Reynolds, Zoe Saldaña e Mark Ruffalo, se estabeleceu em primeiro lugar com quase 18 milhões de horas de exibição. Isso também lhe permitiu fazer parte do grupo das ficções mais populares da história da plataforma: ele ficou em 5º lugar, com 227 milhões.

Outra ficção que vem ganhando força é The Bubble (The Bubble), a nova comédia de Judd Apatow, que conseguiu ranquear 2 com mais de 12 milhões de horas assistidas. Enquanto isso, o documentário Não confie em ninguém: na trilha do rei das criptomoedas, ultrapassou 12 milhões.

Guillermo Francella, o ator do vencedor do Oscar “O Segredo dos Olhos”, é o protagonista do novo hit “Hail”. (Netflix)

No que diz respeito às ficções internacionais, Hail e Business Proposal (Business Proposal) lideram respectivamente entre filmes e séries. O filme com Guillermo Francella (O Clã, Minha Obra-prima) ficou no Top 10 de 32 países e ficou em primeiro lugar no ranking global com mais de 24 milhões de horas de exibição. Conta a história de um meteorologista, Miguel Flores, que comete um erro em uma previsão do tempo e não avisa a população sobre a queda do granizo, que transforma sua popularidade em ódio coletivo e o empurra em uma jornada de descoberta emocional.

Outro filme que mediu muito bem nessa categoria foi Black Crab (Black Crab), estrelado por Noomi Rapace: ele entrou no Top 10 de 78 países e acumulou mais de 11 milhões de horas assistidas. Isso fez com que o trabalho de Adam Berg, que segue seis soldados em um mundo pós-apocalíptico enquanto eles realizam uma missão misteriosa, ocupe o 5º lugar na lista das ficções mais populares do ranking global.

As séries coreanas continuam a fascinar o público: “Proposta de emprego” é o número 1 há quatro semanas. (Netflix)

Talvez como legado do grande impacto que The Squid Game teve, as séries coreanas conseguem atingir grandes níveis de audiência. Uma proposta de emprego é um exemplo: esta ficção, que revisita de maneira moderna e inteligente o enredo menino rico em meninas pobres, está firmemente no topo das produções televisivas internacionais por quatro semanas, com 32,5 milhões de horas de exibição.

Não é apenas o título sul-coreano no ranking: outros que estão medindo muito bem são Vinte e cinco Vinte e um (Vinte e cinco e vinte e um), Juvenile Justice, Forecasting Love and Weather e a série de zumbis We're Dead (All of Us Are Dead) que após 10 semanas continua na lista com quase 9,5 milhões de horas assistidas.

