É assim que o TransMilenio funcionará durante a Semana Santa em Bogotá

Transmilenio system buses are seen during rush hour before the start of a mandatory total isolation decreed by the mayor's office, amidst an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Bogota, Colombia January 7, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Em um comunicado, o Gabinete do Prefeito de Bogotá detalhou que a TransMilenio operará em seu horário normal e operações durante os dias da Semana Santa.

Primeiro, na quinta-feira 14 e sexta-feira 15 feriados, o sistema de porta-malas funcionará durante o mesmo horário de operação de segunda a sábado, das 4h às 22h

No que diz respeito aos ônibus do Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), a Prefeitura sugeriu que os usuários consultem o aplicativo TransmiApp, uma vez que os veículos não iniciam ou terminam a operação ao mesmo tempo. Com essa ferramenta, os passageiros poderão conferir viagens em tempo real e, assim, planejar suas rotas.

A Polícia Nacional lançou o Plano da Semana Santa 'Seja Apaixonado pela Vida', que conta com 90.000 homens e mulheres, 54.600 dos quais serão dedicados exclusivamente a atividades relacionadas à tranquilidade, proteção e facilidade de viagem dos viajantes nesta Semana Principal.

Um total de 11.000 homens e mulheres servirão como policiais em 3.061 igrejas e templos religiosos, enquanto 3.300 estarão estacionados em 569 pontos turísticos em todo o país.

O componente geral do componente policial para a Páscoa também inclui: 29.000 policiais para vigilância, 5.900 do Departamento de Trânsito e Transporte, 2.500 para Turismo e Meio Ambiente (Diretoria de Proteção e Serviços Especiais), 600 da Diretoria de Antinarcóticos, 300 da Polícia Área de Aviação, 1.500 Carabinieri, 3.200 do Departamento de Inteligência, 600 da Diretoria Anti-Sequestro e Antiextorsão, 700 da Polícia Tributária e Aduaneira, 1.600 da Diretoria de Investigação Criminal e da INTERPOL e 7.500 da Direção Nacional de Escolas, entre outros.

Atualmente, a instituição possui 31 helicópteros, 13 aviões e 35 drones para apoiar as tarefas de controle e vigilância aérea.

Em 7 de abril, a prefeita Claudia López apresentou as medidas de segurança e o plano de mobilidade que serão implementados na capital colombiana durante a Semana Santa.

“Estamos nos preparando para a Semana Santa, uma época muito especial de reflexão para os cidadãos e para aqueles de nós que professam a fé católica”, disse o prefeito de Bogotá, que lembrou que durante esse tempo milhares de pessoas de Bogotá deixam a capital e milhares de turistas também chegam. O presidente garantiu que o Ministério da Mobilidade, a Polícia de Trânsito e Bogotá - Região Metropolitana criaram equipes humanas e logísticas para o Plano de Êxodo e Retorno, no qual estima-se que cerca de 760.00 veículos serão mobilizados entre 8 e 17 de abril.

Nos nove corredores de saída e entrada da cidade haverá planos de semáforos, equipamentos de trânsito, logística e guindastes que apoiarão o movimento dos viajantes a serem realizados sem problemas, disse o gabinete do prefeito.

Para o retorno dos viajantes, no domingo, 17 de abril, o pico e a placa regionais funcionarão.

Não haverá restrições de entrada antes do meio-dia. Do meio-dia às 16h, apenas os carros cujo último dígito da placa seja um número par poderão entrar em Bogotá. Entre 16h e 20h, apenas veículos com placas ímpares poderão fazê-lo.

Este pico e placa regionais foram um sucesso, permitiram que as pessoas retornassem silenciosamente, com menos acidentes, com maior fluxo, velocidade adequada e prudente e de forma mais confortável.

