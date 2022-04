Colômbia registra 320 novos casos de covid-19 nesta sexta-feira, 8 de abril

Estudiantes atienden en clase en un colegio de Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

O Ministério da Saúde divulgou, nesta sexta-feira, 8 de abril de 2022, 320 novos casos de covid-19 na Colômbia. Nas últimas 24 horas, foram processados 25.189 testes, dos quais 10.500 são PCR e 14.689 são antígenos.

O relatório também observou que dez colombianos morreram da doença no último dia. Dessa forma, o país atinge um total de 139.703 mortes devido ao vírus desde o início da pandemia.

Ao agregar todos os números, a Colômbia atingiu um total de 6.087.443 infecções, das quais 3.699 são casos ativos e 5.920.596 correspondem a casos positivos que já conseguiram superar a doença.

Existem 175 conglomerados no país. Os territórios são: Amazônia, Antioquia, Arauca, Atlântico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyaca, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

É assim que a vacinação está indo no país

O relatório mais recente do Ministério da Saúde também indica que às 11h59 de quarta-feira, 6 de abril de 2022, um total de 81.433.240 doses da vacina contra a covid-19 já haviam sido aplicadas na Colômbia.

De acordo com o mesmo relatório, o número de colombianos com o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles que já receberam as duas doses do biológico, atualmente é de 28.645.656 pessoas, enquanto 6.370.816 pessoas foram imunizadas com doses únicas. Da mesma forma, 10.714.600 doses de reforço foram aplicadas.

Da mesma forma, durante o último dia, um total de 86.911 vacinas foram aplicadas, das quais 23.388 foram para a segunda injeção, enquanto outras 4.418 foram de dose única.

O ministro da Saúde, Fernando Ruiz, disse que após 14 meses a etapa do Plano Nacional de Vacinação será concluída, e as imunizações da população continuarão por meio do Programa Ampliado de Imunização, PAI.

A partir da próxima semana, o fechamento em massa começará em todo o país, onde realizarão um censo das vacinas disponíveis e também, de pessoas que foram imunizadas contra o vírus. Então, começaremos em Bogotá.

“Viemos de um modelo em que adotamos os processos que vieram do EPI, mas adotamos ao lado de uma estrutura operacional onde foram aplicadas quase 84 milhões de vacinas contra a covid-19”, disse o ministro que aponta para a necessidade de passar para uma fase institucionalizada, onde a vacinação contra o coronavírus está integrado com imunização regular.

“Enviaremos equipes de Minsalud com a Superintendência de Saúde para verificar quantos foram enviados, quantos estão nos armazéns, quantos foram entregues aos municípios e estão nas geladeiras e quantos já estão no lugar. Isso servirá para validar as contas, que é o segundo ponto, a verificação das contagens”

