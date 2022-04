Advogado da AMLO lembrou a ilegalidade aos 17 anos: “O povo acabou provando que ele estava certo”

MEXICO, D.F., 07ABRIl2005.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados que se erigió en Jurado de Procedencia, para decidir si se le retira el desafuero, en el caso de desacato a una orden judicial en el caso del predio del Encino. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Dezessete anos se passaram desde que o Congresso decidiu retirar o chefe de governo do Distrito Federal, o perredista Andrés Manuel López Obrador, do desacato a uma decisão judicial.

Muitos políticos que então e agora permanecem próximos do Presidente da República, publicaram suas mensagens de apoio e lembrança para o agora porta-estandarte do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

Horacio Duarte, chefe da Agência Nacional de Alfândega do México, estava servindo em 2005 como deputado federal quando o Congresso decidiu levar Andrés Manuel López Obrador à ilegalidade, e ele foi seu advogado durante esse tempo.

Duarte também foi o presidente da Seção de Instrução do Congresso, composta por quatro deputados, onde a proposta desafuero chegou mais cedo do que em qualquer outro lugar. A votação ficou nas mãos de dois deputados do PRI, um do PAN e que escreveram a thread.

Por esse motivo, 17 anos após o processo, ele escreveu um tópico no Twitter com as memórias, fotografias, vídeos e eventos mais importantes que ele ainda tem afrescos em sua memória desde então.

Primeiro, enfatizou, este é um dia que “deve ser lembrado como o dia em que um dos erros políticos mais espetaculares da política mexicana foi consumado”.

Mais tarde, acrescentou que sempre teve certeza, a partir de seu papel como defensor legal do então chefe de governo da Cidade do México, de que “ele seria apenas um passo à frente para a reivindicação da transformação que estamos experimentando hoje”.

Além disso, eles deixaram claro que era um processo simbólico, uma vez que não havia argumento legal que pudesse atacar o Tabasqueño, López Obrador.

Neste contexto, Duarte assegurou que este processo foi promovido pelos então chefes da facção PRI e PAN no Congresso da União, bem como pelo ministro Mariano Azuela, os 360 deputados que votaram pela eliminação da jurisdição e “as máfias empresariais”, que, acrescentou, “participariam mais tarde no Fraude eleitoral de 2006.”

Por trás do evento, eles tinham o suposto objetivo de “tirar o atual presidente do México da corrida eleitoral” por meio de perseguição política, mas em vez disso, insistiu, “o povo acabou concordando com ele”.

Para Horacio Duarte, foi também o evento que deu lugar a “os dois projetos de nação que ainda hoje são confrontados”; por um lado, “um onde prevalecem a corrupção, o influentismo e a rendição da nossa soberania”, e o outro “onde se rege pela vontade popular e pela defesa da Nação”.

Em relação às pessoas que então protagonizaram a disputa legal, Duarte questionou onde estão e o que estão fazendo atualmente, ao que respondeu: “Mais tarde se escondendo atrás de personeros da mídia e traficantes de influência”.

Este último, disse ele, não percebeu na época que tomar o chefe de governo do Distrito Federal, em vez de danos representava ajuda involuntária para “construir algo que até hoje perdura com mais vitalidade do que nunca”, referindo-se ao projeto da Quarta Transformação do México.

Por isso, 17 anos depois de viverem a ilegalidade, lembrou que continuarão a progredir na criação de um Governo que represente apenas a agenda das pessoas que votaram nele, onde se compromete com o fortalecimento das instituições e do Estado de direito.

“Hoje, mais do que nunca, reiteramos os valores de não mentir, não roubar e não trair o povo. E assim em 7 de abril de 2005, continuaremos caminhando com Andrés Manuel López Obrador”, escreveu.

