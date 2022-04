Um estudante de informática descobriu que vídeos pornográficos foram baixados de escritórios do Ministério das Finanças chileno

Dois vídeos pornográficos foram baixados esta semana por meio de redes governamentais chilenas, gerando polêmica no país.

A revelação foi dada por um estudante de engenharia da computação da Universidad Federico Santa María de Viña del Mar, que em fevereiro deste ano já havia publicado que alguém baixou ilegalmente capítulos da série Pacificador também de um IP associado ao subsecretário de Finanças.

A Radio Bío Bío publicou que seu nome é Sebastián Guevara, 19 anos.

De acordo com a mídia chilena, o estudante fez as duas descobertas cruzando dados da lista de endereços IP usados pelo governo para editar na Wikipedia com informações fornecidas por um site chamado 'Eu sei o que você baixa'.

De acordo com a descrição de suas imagens, os filmes em questão pertencem a “BlackedDraw” e “MomsTeachSex”, franquias que pertencem às empresas Vivid e Nubiles.

Em detalhes, a descrição dos torrents indica que se trata de filmes que apresentam a atuação das atrizes Liya Silver e Skylar Snow, respectivamente.

O download foi feito por um IP associado ao subsecretário de Finanças, na última terça-feira, 5 de abril, durante a noite.

Todas as informações foram relatadas à Equipe de Resposta a Incidentes de Segurança do Computador do Governo.

As autoridades não comentaram sobre esse assunto, embora, de acordo com Bío Bío, o subsecretário de Finanças esteja ciente do ocorrido, eles investigarão o episódio e tomarão as medidas apropriadas.

Os especialistas em segurança são da opinião de que, além do tipo de conteúdo que foi baixado, o método de download via torrent representa um risco de segurança que não deve ser assumido em agências governamentais.

Citado por Bio Bío, o diretor da empresa de cibersegurança Nivel4 Fernando Lagos Berardi, explicou que instituições como bancos, varejo e governo devem ter mecanismos para proteger e detectar esse tráfego que é teoricamente malicioso.

“O que você está baixando pode ser adulterado, pode vir com malware e, se você executá-lo ou instalá-lo posteriormente, isso pode afetar os dispositivos conectados à mesma rede. Pode começar a se espalhar no caso de malware”, disse Berardi à rádio chilena.

