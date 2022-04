“O Supremo Tribunal não se importa com a paz”: vítimas do pseudônimo Otoniel

A organização das vítimas “Somos Genesis”, que reúne pessoas afetadas por operações militares e paramilitares na região de Urabá e Baixo Atrato Chocoano, emitiu uma carta datada de 7 de abril de 2022, na qual discordou da decisão do Supremo Tribunal Federal de libertar a extradição de Dairo Antonio Úsuga, também conhecido por Otoniel, ex-chefe do Clã do Golfo.

Deve-se lembrar que há alguns dias, a Câmara de Cassação Criminal do Supremo Tribunal negou a contestação da defesa de Otoniel por não extradição para os Estados Unidos. O tribunal superior ratificou o juiz Diego Eugenio Corredor para continuar com o processo, que agora está na fase de argumentos finais para emitir um conceito sobre essa questão.

Em sua carta, a organização das vítimas afirmou que houve muitas ocasiões em que tentou interromper o julgamento contra o chefe paramilitar. O objetivo do coletivo é que Otoniel repare as vítimas na Colômbia e contribua para a verdade e não para a repetição do conflito armado.

“Viemos porque nossos escritos parecem ser insuficientes, para ver se nossas palavras fazem sentido a tantas leis, tratados, procedimentos, o que eles chamam de jurisprudência, que parecem muros duros que impedem a verdade e a justiça, para nossas vidas e nossos territórios”, disseram.

Você pode estar interessado: Ingrid Betancourt saudou a decisão da Suprema Corte de extraditar o pseudônimo Otoniel: “É essencial para estar unido”

Para comemorar o Dia das Vítimas em 9 de abril, membros da organização “Somos Genesis” viajaram de Urabá a Bogotá, que dizem que quando chegaram à capital da República, encontraram a notícia do tribunal superior. “Não aprendemos as lições do passado. A verdade real e processual está escondida das vítimas e da sociedade colombiana. Alguns se beneficiam da verdade nos Estados Unidos, que é apenas o tráfico de drogas, e a entrega de dinheiro e rotas. E aqui, ainda ficamos com mentiras que tornam tudo pior.”

Em outros parágrafos do comunicado, as vítimas apontam que o papel da Jurisdição Especial para a Paz (JEP) será essencial para evitar a extradição do chefão do Clã do Golfo. “O PEC não deve recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, deve condicionar e solicitar a suspensão da extradição de Otoniel até que a justiça seja feita aqui. Nenhuma vingança nem com Otoniel, nem com os militares, nem a polícia, nem os empresários, nem os políticos ou talvez o aparato de justiça que está envolvido no processo.

Essa decisão do Supremo Tribunal estaria dando um novo golpe na paz, dizem eles da organização. “Sei que com a verdade podemos viajar como país rumo à paz. Hoje, a verdade e a paz estão sendo destruídas”.

Você pode estar interessado: O Gabinete do Procurador solicita ao JEP que confirme a decisão que se recusou a suspender a extradição de “Otoniel”

Outra denúncia apresentada em seu comunicado público é a constante exclusão e revitimização nos processos judiciais, que caminham para a impunidade. “Nossas mulheres vítimas de violência sexual não importam. Nossos desaparecidos e assassinados não importam. Nossas crianças e jovens recrutados não importam. Nossos deslocamentos ou confinamentos não importam. A destruição de nossas florestas, águas, animais, não importa. A Colômbia não importa, a paz não importa”, enfatizaram.

Finalmente, o documento assinado por 46 organizações camponesas, indígenas, afrodescendentes e de mulheres deixa uma série de perguntas: Por que não é esclarecido ou julgado aqui na Colômbia? Quantos otoniels começam a surgir a partir de hoje? “A paz são verdades que o país deve conhecer, deve saber os nomes de alguns empresários, setores militares, setores policiais e setores políticos, que em nossos territórios se disfarçam de Clã do Golfo”, concluíram.

CONTINUE LENDO: