O mistério de El Tajín: o que teria causado o colapso da cidade pré-hispânica

O Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) e o Ministério da Cultura revelaram que uma das possíveis causas do desaparecimento da cidade pré-hispânica El Tajín poderia estar associada a um fenômeno solar do Edifício Nichos, localizado dentro da atual zona arqueológica. É um monumento que foi erguido com a intenção de pedir aos deuses “um equilíbrio entre a natureza e o homem em uma época de inundações e mudanças no ambiente”.

A instituição divulgou a hipótese num comunicado emitido em 7 de abril de 2022, que também especifica que por volta do século X (ano 900) chegou ao local “uma mudança climática conhecida como período quente medieval”, o que causou estragos não só na área mesoamericana, mas também em uma parte da Europa locais continentais e outros locais remotos.

Uma das consequências desse evento foi o aumento da “temperatura”, que causou inundações que levaram até ao abandono de grandes centros populacionais. É o caso da cidade sagrada que hoje é conhecida como Zona Arqueológica de El Tajín, em Papantla, Veracruz.”

Pirámide de los Nichos, una construcción clave para entender la historia de la Zona Arqueológica. (Foto: INAH)

Essa conclusão foi alcançada graças ao trabalho realizado por especialistas na área considerada Patrimônio Mundial. A pesquisa consistiu em combinar “informações climáticas antigas, dados arqueológicos coletados in situ e os resultados de mais de 11 anos de estudos feitos com LIDAR”, uma ferramenta tecnológica para a detecção e medição de objetos usando pontos de laser.

Por outro lado, a arqueóloga Patricia Castillo Peña, pesquisadora do Centro INAH Veracruz e diretora acadêmica da Zona Arqueológica, afirma que “como uma cidade tão importante na ritualidade e na vida de seu tempo foi impedida de funcionar e orientou seus habitantes a renunciar aos pedidos de seus deuses, que foram eles fizeram de dois edifícios fundamentais: o South Ball Game e o Niches Building.”

Além disso, ele acrescentou que ambas as construções não são apenas as “mais monumentais em toda a área nuclear de El Tajín, mas também as mais recentes, construídas entre 800 e 1100 dC”. Isso significa, segundo o especialista, que se levarmos em conta que foram meios de contato com “o divino, com o sol, a água e o vento, devem ter sido erguidos em busca do equilíbrio de um ambiente natural que foi interrompido”.

El comunicado agrega los cambios de temperatura provocaron inundaciones que llevaron e incluso el abandono de grandes centros de población. (Foto: INAH)

O pesquisador também destacou que o Edifício Nichos foi desenvolvido com a intenção de apreciar os fenômenos solares que ocorrem durante o trimestre do ano, “eventos que às vezes podem coincidir, por exemplo, com os equinócios e solstícios, e durante os quais há uma iluminação gradual do edifício. pré-hispânico”.

Também foi revelado que a precisão é tal que “esse efeito dura sete minutos, durante os quais o sol nascente, associado à divindade Quetzalcoatl, ilumina cada um dos sete corpos do Edifício de Nichos de cima para baixo, até tocar a terra e fazer contato com os homens”.

Graças ao trabalho realizado através do LIDAR, foi possível localizar os “acessos originais à área nuclear de El Tajín, um dos quais estava na fachada oeste do Edifício Nichos”. Por outro lado, a declaração detalha que os especialistas conseguiram teorizar que “durante o trimestre do ano, aproximadamente 300 pessoas, 150 na praça leste e 150 no oeste, cercaram o monumento na esperança de testemunhar a iluminação gradual de sua frente, ou o efeito de coroação que ocorre por trás, quando o sol finge se instalar no topo do porão”.

Acrescenta-se que o jogo Pelota Sur também se tornou um evento importante, pois além do “jogo de competição”, nos tempos pré-hispânicos havia um jogo de bola ritual, no qual os participantes pediam um certo favor, por exemplo, para que as inundações parassem e, em troca, tivessem que oferecer algo sagrado para os deuses”.

Por fim, conclui-se que El Tajín é um sítio arqueológico de grande importância no qual “apenas uma pequena parte de seus 1.221 hectares foi explorada, portanto ainda existe a possibilidade de encontrar novas estruturas que nos contem sobre a estreita relação que a cidade antiga tinha com o humano, o natural e o divino”.

