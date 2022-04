Instagram: as 3 opções que os usuários têm para selecionar o que ver no início

Foto de archivo del logo de Instagram en la pantalla de un celular. Ago 3, 2017. REUTERS/Thomas White/

O Instagram apresentou há alguns dias uma nova ferramenta para o usuário podem ter maior controle sobre o que veem no feed. Graças a isso, é possível escolher entre três opções de visualização diferentes.

1) Home é o formato atual do feed. Nesse caso, você vê uma combinação do conteúdo de pessoas e contas que o usuário segue, classificadas por algoritmos, bem como outros conteúdos recomendados que o sistema acha que você pode gostar.

De acordo com a empresa, as pessoas veem mais de 90% das postagens de seus contatos em um feed classificado por algoritmos. Esse número era menos da metade com uma organização cronológica.

De qualquer forma, quem quiser optar por outra forma de organização, poderá fazê-lo. As opções Favoritos e Seguindo são adicionadas ao Início.

2) Favoritos mostra as postagens das contas que o usuário seleciona, em ordem cronológica. Ou seja, você pode escolher as contas favoritas das quais não quer perder nenhum conteúdo. Até 50 perfis podem ser adicionados à lista e alterações podem ser feitas a qualquer momento.

As postagens das contas na lista de favoritos também serão exibidas mais acima no feed inicial, com um ícone de estrela.

3) Por sua vez, o Following mostra apenas as postagens das pessoas que o usuário segue e elas também são organizadas cronologicamente.

Como escolher a aparência do conteúdo no feed

Para optar por uma dessas três opções de visualização, você deve seguir estas etapas:

1. Abra o Instagram e faça login, se não tiver sido feito.

2. No canto superior esquerdo, clique no logotipo do Instagram

3. Um menu com as opções de feed será exibido. Escolha o desejado.

Como este é um lançamento global anunciado há poucos dias, é possível que nem todos os usuários tenham essa opção ainda. Como primeiro passo, você precisa atualizar o aplicativo e, se a ferramenta ainda não chegou, espere que ela certamente esteja disponível na próxima atualização.

El usuario puede elegir entre tres formas de ver el feed

Como os algoritmos do Instagram funcionam

O Instagram usa uma série de algoritmos, classificadores e processos para personalizar a experiência do usuário. Portanto, quando você opta por usar a opção de exibição padrão, especialmente, esses sistemas intervêm para dar maior relevância no feed aos conteúdos que o usuário pode achar relevante.

Quais critérios os algoritmos levam em consideração para classificar a relevância do conteúdo? Como a empresa explica em seu blog oficial, as coisas mais importantes são esses aspectos:

Informações sobre a publicação. Esses são sinais sobre a popularidade de uma postagem (por exemplo, quantas pessoas gostaram) e sobre informações mais comuns sobre o conteúdo em si, como a data da postagem, a duração (se for um vídeo) e a localização, se houver, que foi especificada.

Dados sobre a pessoa que fez a publicação. Os sinais que são levados em consideração, por exemplo, os horários em que os usuários interagiram com essa pessoa nas últimas semanas.

A atividade do usuário. Aqui, por exemplo, “curtidas” são levadas em consideração.

A história da interação com alguém. Esses dados são usados para avaliar o interesse que pode ser gerado ao visualizar as publicações de uma conta específica. Isso leva em consideração o nível e o tipo de interação com o conteúdo: se os comentários são deixados, quanto tempo você gasta em postagens nesse perfil, etc.

Com base nessas informações, uma dúzia de estimativas são feitas sobre a probabilidade de o usuário interagir com uma publicação de maneiras diferentes.

Para organizar o feed no modo iniciar, ou padrão, o sistema leva em consideração cinco tipos de interações em particular: a probabilidade de que mais tempo seja gasto na postagem, que ela seja curtida, comentada, salva e a foto do perfil clicada.

Em outras palavras, para que o sistema filtre automaticamente o conteúdo que pode ser mais interessante para o usuário, o usuário simplesmente precisa mostrar, de uma das maneiras acima mencionadas, seu interesse. Dessa forma, você verá no feed, desde que esteja definido para o modo “iniciar”, o que os algoritmos selecionam para o usuário.

