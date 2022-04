Foi assim que Tolima jogou contra o Atlético Mineiro em sua estreia na Copa Libertadores 2022

Ontem à noite, o Deportes Tolima estreou nesta nova edição da Copa Libertadores, como local e contra uma equipe forte como o Atlético Mineiro. O desafio era manter o arco em zeros, mas não foi alcançado. A equipe não especificou, além do fato de que eles tinham várias opções para marcar, e seu jogo foi diminuído pelo bom desempenho dos brasileiros. Dois gols contra impossibilitaram a estreia dos seus sonhos e agora eles terão que retificar o caminho contra as outras duas equipes que compõem o grupo D: América de Mineiro e Independiente del Valle.

A derrota de ontem foi uma confirmação do mau momento que o futebol colombiano está enfrentando internacionalmente. Além do fato de existirem nomes que se destacam por fora, a realidade é que por dentro as coisas são ruins. Os liderados por Hernán Torres estavam em um nível muito baixo, embora às vezes conseguissem invadir a área oposta e gerar alguns danos. Não houve conexão, muito menos inspiração, e o ditado faz sentido nesse encontro: quem não os faz, os vê fazendo.

Tolima teve um desempenho aceitável durante os primeiros minutos, buscando gerar transições rápidas entre defesa e ataque, eles chegaram perto de marcar, nos 35 minutos, mas incrivelmente, Michael Rangel perdeu a opção. Um erro que causa dor de barriga. Depois veio a demonstração do poder dos brasileiros. Uma máquina total. Eles abriram o placar nos últimos minutos do primeiro tempo com o que foi sua única finalização em 45 minutos. Os tolimanos ficaram frios após a escolha errada de Rangel e seria difícil para eles reagirem.

Defesa solta e alta pressão mal coordenada. O primeiro gol dos brasileiros foi o trabalho de Savarino, que se conectou com Nacho Fernández para se infiltrar no espaço entre os dois defensores do Tolima e simplesmente conseguiu marcar. Uma séria distração dos pijaos que queriam contra-atacar, deixou suas linhas bem descobertas. No segundo tempo, as marcas foram completamente perdidas e foi assim que Diego Godín ajudou Tché Tché a marcar o gol final, com uma vantagem interna, sem a pressão de nenhum adversário.

Hernán Torres manteve-se firme na ideia de contra-atacar e a equipe ficou amarrada, já que o Atlético Mineiro conseguiu antecipar suas intenções e contrariar a estratégia. O DT foi teimoso em não querer buscar uma mudança no modelo de jogo, sabendo que eles estavam perdendo. Os tolimanos foram levados pelo desespero e acabaram jogando nada. Com a vitória dos brasileiros, a equipe liderada por Antonio Mohamed se tornou a primeira equipe daquele país a marcar Tolima pela Copa Libertadores no Estádio Manuel Murillo Toro. Seis equipes brasileiras pisaram no Tolima e nenhuma conseguiu marcar: Grêmio (2007), Corinthians (2011), Cruzeiro (2011), Atlético Paranaense (2019) e Internacional (2020).

É o primeiro jogo que o Deportes Tolima perdeu em casa, para a Copa Libertadores, depois de cinco jogos sem fazê-lo, somou duas vitórias e três empates. O último rival a vencê-los em Ibagué foi o Independiente Santa Fe, para o torneio continental, em uma partida que terminou 1 - 2 a favor dos Bogotanos. Era 9 de abril de 2013. Após esta partida, a equipe receberá Aguilas Doradas em sua cidade natal, para o torneio local, e na próxima semana viajará ao Equador para enfrentar o Independiente del Valle, que estreou com vitória contra o América Mineiro, no Brasil.





CONTINUE LENDO: