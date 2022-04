Violência assola em San Luis Potosí após a captura do “Ovo”, líder do Cartel do Nordeste

A prisão do líder do Cartel do Nordeste, Juan Gerardo Treviño Morales, El Huevo, em 14 de março levou a uma sangrenta caçada por outros grupos criminosos, que procurariam conquistar territórios onde o CRC tem uma forte presença. É o caso de San Luis Potosí, onde houve um aumento na violência.

De acordo com o especialista em segurança Hector de Mauleón, a captura do Ovo foi lida - especialmente pelo Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) - como um sinal de fraqueza. Isso poderia desestabilizar cidades que vivem relativa paz pela presença hegemônica de um grupo criminoso, no caso de San Luis Potosí, o Cartel do Nordeste. Em outras palavras, a ausência de um cartel pode ser uma questão de disputa.

No estado de Potosino, governado por Ricardo Gallardo Cardona, as disputas se acertaram nesta semana. Na madrugada de terça-feira, as forças federais foram emboscadas por um comando armado na rodovia Querétaro-San Luis Potosí.

Segundo relatos, os supostos assassinos chegaram à área a bordo de três vans: uma Lincoln cinza, uma picape preta e uma Pontiac Torrent. A cena recriada pelos elementos avisa que os pistoleiros estacionaram a van na beira da estrada e começaram a atirar. As informações oficiais indicam que um oficial perdeu a vida.

Algumas horas antes, o pânico havia surgido em Tamazunchale, onde foi relatado que a chegada de um comando viajava pelas principais ruas do município.

Sobre os fatos, o governador da entidade explicou que eram homens que só passavam pela região, mas que seu destino era Hidalgo e Veracruz.

No dia seguinte, Tamazunchale parecia deserta, com empresas e escolas fechadas como resultado de psicose, já que duas execuções haviam ocorrido dias antes.

