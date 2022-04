Senadores proibiram importação de vapers e charutos eletrônicos

Durante a adoção da Lei Geral de Impostos de Importação e Exportação no Senado, a importação de cigarros eletrônicos e dispositivos de vaporização de tabaco foi proibida.

Esta proibição também se aplica a produtos novos e emergentes que usam tabaco aquecido, sistemas eletrônicos de entrega de nicotina, sistemas similares de não nicotina e sistemas alternativos de consumo de nicotina.

Este parecer foi proposto pelas Comissões de Finanças e Crédito Público e Estudos Legislativos II. Embora tenha sido aprovado por 68 votos a favor, 39 contra e três abstenções, deve ser repassado à Câmara dos Deputados para revisão e aprovação.

Mas essa proibição estabelecida na Lei Tributária, incluída na seção 8543.40.01, foi debatida por alguns senadores que consideraram que ela violava o direito ao desenvolvimento da personalidade.

O senador Gustavo Madero descreveu as proibições como desproporcionais porque essa medida já havia sido tentada em outubro de 2021: “E isso foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN), que em outubro do ano passado resolveu uma contradição de tese” no artigo 16 do primeira seção da Lei Geral de Controle do Tabaco.

Los senadores aludieron que aún faltan estudios para determinar si son dañinos (foto: especial)

Da mesma forma, ele apontou que os vaporizadores não se mostraram mais prejudiciais do que os cigarros, ele também falou sobre a regulamentação da maconha, que parecia inconsistente e inconsistente que, por um lado, se trata de regular a maconha e, por outro lado, ele quer proibir vaporizadores.

“Somos a favor da regulamentação da maconha e este projeto de lei propõe a proibição de vaporizadores e acho inconsistente que sejamos a favor da proibição do consumo de cannabis para regulá-la e somos a favor da proibição de vaporizadores”, disse ele que esta medida é prejudicial para os consumidores no acesso ao bem produtos de qualidade.

E alertou que a única coisa que proíbe é a importação e não o consumo, então haverá a comercialização de produtos piratas e adulterados, o que “levaria a maiores prejuízos”, disse o senador.

Da mesma forma, Nubia Mayorga, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), disse na mesma linha que a medida só causará maiores danos, uma vez que “a proibição não é uma ferramenta para erradicar a comercialização de queimadores de tabaco”.

Mencionaron que la SCJN lo declaró inconstitucional (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

“Tudo o que vamos fazer é cair no mercado negro”, e ele também mencionou que a SCJN declarou a proibição desses produtos inconstitucional. “Não há estudos que determinem que é prejudicial”, além do fato de que o comércio seria limitado, então declarou que a bancada do PRI votaria contra o parecer.

Da mesma forma David Ortiz Salinas e Claudia Anaya, que apresentaram os mesmos argumentos em relação ao comércio e ao desenvolvimento de um mercado negro.

Deve-se lembrar que a SCJN se declarou inconstitucional por constatar que viola o livre desenvolvimento da personalidade e a liberdade de comércio, além de ser desproporcional porque não deve ser comparada com o caso do tabaco, mas sim considerar as características do produto em si, como afirmou a Ministra Ana Margarita Ríos Farjat

Embora os ministros tenham decidido reservar o impacto na saúde dos produtos. Embora o ministro presidente da SCJN, Arturo Zaldivar, tenha admitido que o pronunciamento pode mudar com o surgimento de novos aspectos a serem considerados.

A Comissão Federal de Proteção contra Riscos à Saúde (Cofepris) também observou que se tratava de produtos nocivos devido à presença de metais como cádmio, níquel, chumbo, entre outros, prejudiciais à saúde, pois incluem derivados de carcinógenos. Ele estabeleceu que eles poderiam causar danos respiratórios, danos cardiovasculares e danos mutagênicos.

CONTINUE LENDO: