Prepa-Sep online: quando é o prazo para a inscrição dos candidatos

Uma nova oportunidade se abriu para dezenas de pessoas que desejam estudar através da SEP Online High School, uma vez que o registro de candidatos já começou e que, segundo o Ministério da Educação Pública, poderia fechar mais cedo, se atingir 15.000 registros completos.

E é que o Online Prepa-SEP oferece flexibilidade de horários, o que dá aos graduados a oportunidade de realizar outras atividades simultaneamente com a intenção de se nutrir profissionalmente. No entanto, há um prazo para o registro dos candidatos.

Além disso, a plataforma está disponível para estudantes 24 horas por dia, sete dias por semana. Se eles acessarem o processo de inscrição, o interessado deverá concluir pelo menos 23 módulos durante o estudo com a ajuda de um orientador virtual, que é responsável por orientar, avaliar e transmitir seus conhecimentos aos alunos.

Los aspirantes tendrán que tomar un curso. (Foto: Pixabay)

Como se cadastrar?

De acordo com informações do SEP, os alunos terão que dar alguns passos para atingir seu objetivo. Abaixo, revelaremos os requisitos e o processo de registro.

*O primeiro passo é acessar o link a seguir. Aqui.

*Uma vez lá, você deve se registrar com sua Chave de População Única (CURP).

*Você precisará inserir seu endereço de e-mail e confirmá-lo.

*Você terá que fazer o upload da documentação necessária, como: CURP e certidão de nascimento em formato PDF.

*Em seguida, você precisará responder a um questionário de informações pessoais e enviar uma resposta.

De acordo com a autoridade educacional, depois de receber os dados de acesso de 27 de abril a 1º de maio, você terá que fazer um curso propedêutico, que será realizado de 2 a 29 de maio deste ano.

Para acessar este curso, um número de usuário (ID) será enviado para o seu e-mail, bem como uma senha.

O candidato poderá consultar os resultados do módulo propedêutico de 2 a 15 de junho no portal prepaenlinea.sep.gob.mx. O módulo propedêutico obrigatório dura quatro semanas e permitirá que os alunos desenvolvam habilidades quando se trata de navegar na plataforma da internet e aprender sobre o modelo educacional.

Los aspirantes deberán cargar sus documentos. Foto: Pixabay.

Finalmente, se você for aceito entre os 8.000 alunos considerados para o projeto, você terá que concluir o processo de registro por meio da plataforma SEP.

Quando é o prazo de inscrição?

Os candidatos que buscam se superar poderão se inscrever até 22 de abril deste ano, conforme anunciado pela autoridade educacional.

O currículo é destinado a pessoas de nacionalidade mexicana que residem dentro ou fora do país, bem como estrangeiros que comprovam sua permanência legal no país, de qualquer idade, e que concluíram seus estudos no ensino médio. Os interessados devem ter seu certificado.

São 23 módulos específicos para realizar sua atividade escolar, que duram pelo menos quatro semanas, em horários flexíveis com entrega semanal por meio de atividades na plataforma.

CONTINUE LENDO