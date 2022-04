Beber até 3 xícaras de café diariamente diminui o risco de eventos cardiovasculares e morte

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

Durante anos, o café foi listado como o culpado de vários problemas cardíacos, como arritmias cardíacas. Vários especialistas até desaconselharam tomar essa infusão para evitar problemas cardíacos. No entanto, estudos recentes apontaram que o consumo sustentado dessa bebida lendária melhoraria a qualidade de vida de seus consumidores. A este respeito, o Dr. Fernando de Valais, cardiologista especializado em arritmias e eletrofisiologia, Arritmia Alliance Argentina Foundation, rejeitou essas alegações e lembrou os resultados das últimas pesquisas científicas.

“No congresso anual do American College of Cardiology, realizado em Washington, o Dr. Peter M. Kistler e colegas de Melbourne, Austrália, apresentaram os resultados de um extenso banco de dados e concluíram que a ingestão de 2 a 3 xícaras de café por dia diminui de 8 a 15%, em 10 anos, o risco de morte e eventos cardiovasculares, sem aumentar a incidência de arritmias ”, disse o especialista em diálogo com a Infobae.

De acordo com algumas estimativas, a fibrilação atrial (FA), a mais comum entre as arritmias cardíacas clinicamente importantes, afeta cerca de 33,5 milhões de pessoas em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também afirmou que as doenças cardiovasculares, incluindo arritmias, são a principal causa de morte em todo o mundo, com cerca de 17,7 milhões de pessoas morrendo por essa causa em 2015

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

“O papel causal de certas condições ou hábitos em relação às arritmias é muito claro, mas não há evidências científicas suficientes quando se trata de café”, disse de Valais. Nesse sentido, o especialista disse que “entre os diferentes componentes dos grãos de café, o mais conhecido é a cafeína, com ação estimulante no sistema nervoso central, no coração e em todo o sistema cardiovascular”, razão pela qual “o café tende a estar associado a um risco aumentado de sofrer de coração doença e, até mesmo, arritmias (que podem ser supraventriculares - como a fibrilação atrial, que é a mais comum - ou ventricular).”

As arritmias cardíacas ocorrem quando o coração registra um batimento cardíaco irregular e ocorre quando os impulsos elétricos que impulsionam o batimento cardíaco não funcionam corretamente, portanto, podem bater muito rápido (taquicardia) ou lento (bradicardia) ou irregularmente. “ Com base em experiências principalmente anedóticas, 80% dos médicos no mundo ocidental relatam a redução acentuada ou supressão total do café em seus pacientes com palpitações ou arritmias ”, disse de Valais.

Ao mesmo tempo, ele lembrou outra pesquisa cujos resultados foram divulgados recentemente. O estudo do Dr. Eun-Jeong Kim e colegas (publicado na revista JAMA Internal Medicine em 2021) avaliou 386.258 pessoas por uma média de 4,5 anos. O estudo observou que os voluntários, com idade média de 56 anos, reduziram a incidência de diferentes arritmias em 3% após cada dose adicional de café, “independentemente da condição dos participantes de metabolizadores lentos ou rápidos”.

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

Além disso, o cardiologista especializado em arritmias e eletrofisiologia, Fundación Arrhythmia Alliance Argentina, assegurou que a metodologia estatística do estudo “permitiu excluir elementos que poderiam confundir como consumo de álcool, tabagismo, nível de educação alcançado e física atividade.” Enquanto observa: “Em um estudo baseado na integração de informações de 6 ensaios clínicos com 228.465 participantes (o que é conhecido como “meta-análise”), Min Cheng e colegas encontraram uma redução adicional de 6% na ocorrência de fibrilação atrial por 30 mg de cafeína por dia”, esta patologia é a” mais arritmia sustentada frequente e causa pelo menos 1 em 4 ou 5 acidentes vasculares cerebrais”.

Vale ressaltar que uma ingestão moderada de café é considerada, segundo dados de estudos observacionais, “ entre uma e 3 xícaras por dia, o que equivale a um máximo de 270 mg de cafeína ”, disse o especialista.

Nesse tom, de Valais listou as quantidades de café e sua consequente relação com a cafeína que contêm:

- A quantidade de cafeína em uma xícara de café (150 ml) é de 90 miligramas.

- A quantidade de cafeína em uma xícara de café descafeinado (150 ml) é de 3 miligramas.

- A quantidade de cafeína em uma xícara de chá chega a 40 miligramas.

- A quantidade de cafeína contida em uma lata de bebida de cola (330 mililitros) é de 40 miligramas.

“Deve-se notar que, com peso igual, o chá contém mais cafeína do que o café, mas, em geral, menos chá é usado para preparar uma xícara e, além disso, depende do tempo em que é imerso em água quente ”, disse o especialista. Finalmente, ele esclareceu: “Em casos individuais, onde há uma clara associação temporal entre a ocorrência de arritmias e a ingestão de café, o café deve ser evitado”, acrescentando: “Embora os estudos observacionais tenham aspectos questionáveis e não devam ser usados para fundamentar comportamentos, eles parecem mostram que não há evidências suficientes para contra-indicar o consumo de café com a finalidade de prevenir arritmias cardíacas na população em geral”. “Em suma, esta é uma excelente notícia para quem gosta de café”, concluiu o especialista da Fundação Arritmia Alliance Argentina (www.corazonada.org)

