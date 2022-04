Quem é Shannon de Lima, a suposta nova conquista de Alejandro Speitzer

Shannon, de Lima, é uma renomada modelo venezuelana de 33 anos que entrou no mundo da modelagem em 2005, quando participou do Sambil Model e Miss Earth e esses concursos a ajudaram a se tornar conhecida. Por um curto período, ela estudou comunicação social e depois design de interiores, mas não terminou nenhum porque sua paixão era modelagem; então ela se mudou para Miami, Estados Unidos para abrir caminho para sua carreira como modelo internacional.

Com apenas 19 anos, ela teve um filho com o ator Manuel “Coko” Sosa, acusado de corrupção e tráfico de drogas. O romance durou alguns meses, mas trouxe seu primogênito Daniel Alejandro Sosa para a vida de Shannon. Em 2014, ela se casou com o renomado cantor Marc Anthony, embora o relacionamento não tenha durado muito desde que em 2016 eles se divorciaram. Embora o casamento tenha terminado, os filhos de Marc e Shannon provaram ter um excelente relacionamento, já que Daniel postou memórias com Emme e Max em suas redes sociais referindo-se a eles afetuosamente.

Shannon de Lima y Marc Anthony compartieron parte de su vida juntos. Fotos: Instagram@marcanthony /@shadelima

Além de ser modelo, Shannon também é influenciadora e empreendedora. Em sua conta no Instagram, ela ganhou 2,4 milhões de seguidores e lá ela anuncia os produtos de sua própria linha de maquiagem. Embora ela não publique toda a sua vida nas redes, ela está envolvida em organizações sociais de caridade como Red Nose, Share a Life e está constantemente ajudando as pessoas de seu país.

Em setembro de 2017 Shannon de Lima confirmou seu relacionamento com o renomado boxeador “Canelo” Alvarez, mas obviamente o relacionamento não durou muito porque em 2019 surgiram rumores de que a modelo estava namorando um famoso jogador do Real Madrid, James Rodriguez.

Shannon de Lima y los rumores de sus romances. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer/@shadelima/@jamesrodriguez10

Atualmente, surgiram especulações sobre o possível romance entre o protagonista da série mexicana Oscuro Deseo, Alejandro Speitzer e ela depois que um vídeo foi publicado dos dois momentos de compartilhamento juntos. Vários fãs afirmam ter encontrado o ator e a modelo curtindo o show do Pal Norte em Monterrey, Nuevo León no último fim de semana.

Os rumores desse caso surgiram há alguns meses, quando eles foram vistos juntos brincando e se abraçando muito afetuosos. Nada foi confirmado até que vários vídeos do festival deste fim de semana viralizaram através da plataforma TikTok, onde vários fãs podem ser vistos pedindo fotos do ator enquanto Shannon dançava as músicas do Tecate Pal Norte. Pouco depois de serem reconhecidos, eles foram cercados por muitas pessoas, então decidiram fugir do local.

Embora Alejandro não tenha compartilhado nenhum vídeo de sua experiência no evento e o venezuelano tenha, nenhum deles confirmou nada sobre seu possível relacionamento amoroso. Shannon continua a publicar histórias em sua conta do Instagram normalmente, no entanto, ontem ela postou uma foto onde pode ser vista vestindo uma roupa casual com óculos escuros e o famoso ator logo lhe contou um coração.

Em resposta ao comentário de Alejandro Speitzer sobre a publicação, vários seguidores podem ser vistos comentando coisas como “ole”, “gosta de pequeninos” ou rostos pequenos. Provavelmente, em breve alguns deles darão alguma declaração sobre o que está sendo especulado, pois é muito evidente que ele tem algum tipo de relacionamento.

