ONU pede à Colômbia uma campanha eleitoral livre de violência e estigmatização

O Conselho de Segurança da ONU divulgou seu relatório trimestral sobre a implementação do Acordo de Paz na Colômbia. O secretário da ONU, António Guterres, falou sobre as próximas eleições presidenciais a serem realizadas no país e pediu que campanhas políticas sejam conduzidas sem violência e estigmatização.

“Encorajo as forças políticas a permanecerem comprometidas com uma campanha livre de violência e estigmatização e as convido a continuar a canalizar suas diferenças por meio de canais institucionais”, disse o secretário.

O relatório contém o que foi observado pela Missão de Verificação da ONU entre 28 de dezembro de 2021 e 25 de março de 2022.

Em desenvolvimento...

