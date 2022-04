Morgan Freeman apresentará a nova série de documentários “Great Escapes”

Com a voz extraordinária de Morgan Freeman, a série Great Escapes... apresenta oito casos em sua primeira temporada. De Alcatraz, Dannemora, El Chapo Guzman e Pittsburgh Six, a série recria em detalhes o cenário, escopo e desenvolvimento dos vazamentos, mas também parte de suas consequências. Com base na tecnologia Unreal Engine, a construção de cada caso foi alcançada com o material audiovisual existente, além de depoimentos de testemunhas.

O premiado e amado ator passou por experiências de prisão tanto na ficção quanto na realidade. Pela primeira vez, ele estrelou The Shawshank Redemption, onde o personagem de Freeman ajuda o protagonista do filme a escapar. Na vida real, o ator teve uma breve estadia na prisão durante seu tempo na Força Aérea em um claro mal-entendido. Ele agora apresenta a série documental que reconstrói os casos mais lembrados de fugas.

A vantagem desta série, ao contrário de muitos outros documentários que tratam desses casos, é que Great Escapes with Morgan Freeman apresenta recriações feitas através do software chamado Unreal Engine que se baseia em imagens históricas para dar ainda maior realismo, mapas de rotas de fuga e perseguições sobre o vazamentos famosos de Alcatraz, Dannemora, Pittsburgh State Penitentiary e outros. O mecanismo gráfico, além de ser usado nos títulos mais importantes da indústria de videogames, também foi usado recentemente na reconstrução de personagens de Star Wars em suas séries, filmes e outros títulos na indústria cinematográfica.

Essa nova tecnologia coloca o espectador dentro das prisões, reconstruindo-as usando CGI, gerando imagens fotorrealistas e experiências imersivas. A partir desse avanço, celas, dutos de ventilação, túneis e muros da prisão podem ser reconstruídos para colocar o espectador na prisão para que ele possa ver a fuga do ponto de vista das pessoas que estavam cavando ou planejando sua saída das prisões.

“Em Great Escapes você tem uma ideia de como as pessoas dedicadas, corajosas e engenhosas podem ser em situações desesperadas. Depois de começar a assistir, você se envolve. O mistério é se eles vão, se eles podem realmente fazer isso. Porque é quase uma tentativa impossível”, disse Morgan Freeman, que foi indicado ao Oscar em 1994 por um de seus papéis mais memoráveis, o do estagiário Ellis Redding no clássico Dreams of Freedom. Ele também acrescentou: “Vou lhe dar passo a passo os detalhes do que você fez de momento a momento quase, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Sair de uma prisão de segurança máxima é provavelmente uma das tentativas mais ousadas que os humanos podem pagar. Essa é provavelmente uma das coisas mais fascinantes da natureza humana que trancamos nas prisões.”

O primeiro episódio desta série que a História irá ao ar na América Latina abordará o caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, o traficante mexicano que conseguiu escapar de duas prisões de segurança máxima. A primeira fuga de El Chapo foi em 2001. O segundo tomará o caso de Alcatraz e relembra uma tentativa de fuga em 1962 daquela que era considerada a prisão mais tecnologicamente segura dos Estados Unidos. O terceiro segue a prisão de Dannemora, onde dois homens com prisão perpétua usaram a inteligência de engenharia e a manipulação psicológica de vários funcionários da prisão para escapar da prisão.

Great Escapes with Morgan Freeman estreia o primeiro episódio no sábado, 9 de abril na Argentina e domingo 10 na Colômbia, enquanto no México todas as segundas-feiras no Canal History and History Play.

