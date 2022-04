Greve de porta-aviões: jornalistas de vários meios de comunicação foram atacados durante manifestações

Na segunda-feira, 4 de abril, os protestos dos sindicatos de transportes continuaram em vários áreas do país, apesar dos acordos alcançados em Junín no fim de semana. As manifestações registradas desde as primeiras horas da manhã foram notáveis por sua radicalização, incluindo saques e outros atos. vandalismo que foram denunciados através das redes sociais. Aqueles que também foram prejudicados pelos protestos foram jornalistas que se depararam com pessoas que adotaram uma atitude violenta em relação a eles, até mesmo agredindo-os.

O Instituto de Imprensa e Sociedade (Ipys) informou que os ataques foram registrados no quilômetro 300 da Rodovia Pan-Americana Sul, na região de Ica. “Jaime Pacco, correspondente da ATV, Pilar Zárate e seu cinegrafista Giomar Magallanes, correspondentes da TV Perú, e Henry Lovera, repórter do Canal 29 e da Rádio La Achirana foram agredidos fisicamente, assediados e ameaçados por sujeitos não identificados que tentaram violentamente impedir a imprensa de registrando o vandalismo que ocorreu durante as manifestações”, lê-se em uma publicação da organização.





O Ipys também destacou que, no caso dos jornalistas do canal do Estado, eles não foram apenas atacados, mas que seus equipamentos e pertences pessoais, como carteiras e chaves, foram roubados por aqueles que os cercavam e atiraram pedras e garrafas. Outros que foram impedidos de realizar seu trabalho jornalístico são os repórteres David Casavilca e Miguel Ángel Guillén, da Dunas TV, Marlon Vidal Bautista, do Canal 13 e o cinegrafista da Latina Tv, Jaime Carrillo.

Outro momento de vandalismo foi registrado pelas câmeras do Canal N quando um manifestante abordou a equipe jornalística com uma atitude ameaçadora e depois arrebatou parte do equipamento e jogou-o na estrada. Os jornalistas, cuja única tarefa era registrar os fatos e denúncias daqueles que saíram para protestar, também faziam parte da longa lista dos afetados pelo vandalismo de alguns membros das revoltas.

“O IPYS condena esses atos violentos contra jornalistas por afetar seriamente seu trabalho em circunstâncias em que a imprensa é crucial para conhecer fatos de interesse público relevante. Também exige uma resposta imediata da Polícia Nacional para identificar os responsáveis pelos ataques. Finalmente, pede às autoridades que forneçam as garantias necessárias para a segurança dos jornalistas que estão cobrindo os protestos”, foi a posição de Ipys depois de ouvir os casos acima mencionados.

DIA VIOLENTO

O dia 4 de abril foi marcado por vandalismo e violência em várias áreas do país. Em Huánuco, as instalações do município foram atacadas, enquanto o Banco de Crédito del Perú (BCP) optou por fechar várias de suas agências por medo de ser roubado. Quatro agências em Lima, duas em Cerro de Pasco, três em Huánuco, três em Ucayali, duas em San Martin, uma em Piura e uma em Huancavelica não ofereceram atenção do público.

Durante as primeiras horas da manhã, houve um primeiro saque em um minimercado localizado em Ica. Os manifestantes jogaram uma pedra com a qual conseguiram quebrar o vidro da loja, logo uma grande multidão entrou para se apossar dos produtos vendidos lá. “Esse conflito que estamos enfrentando começou em outubro do ano passado e um recorde foi elaborado nessa data. Em março, o Sindicato das Transportadoras enviou uma carta ao PCM pedindo o cumprimento da lei, que é basicamente a mesma coisa que vemos agora”, disse a Ouvidoria.

