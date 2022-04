Gisela Valcárcel rejeita o toque de recolher imposto por Pedro Castillo: “Apressado e sem sentido”

Ao se acostumar com seus seguidores, Gisela Valcárcel usou suas redes sociais para compartilhar seus sentimentos sobre os últimos acontecimentos do país, especialmente agora que o presidente Pedro Castillo decretou um toque de recolher em Lima e Callao devido ao radicalização do protesto por transportadoras em várias áreas do país sobre o aumento do combustível.

Nesta segunda-feira, 4 de abril, quase à meia-noite, o presidente emitiu uma mensagem à Nação para anunciar a imobilidade social das 02:00 às 23:59 Terça-feira, 5 de abril de 2018. abril. Isso é para restaurar a paz e a ordem interna devido às manifestações que ocorreram em várias partes do país.

No entanto, essa medida não foi apreciada por vários artistas peruanos, que se manifestaram por meio de suas plataformas para expressar sua rejeição. Um deles foi o popular 'Señito', que garantiu que o toque de recolher não é a solução apropriada para enfrentar uma crise política.

“Medida desproporcional, precipitada e sem sentido”, escreveu Valcárcel inicialmente em seu Twitter. Em seguida, acrescentou: “Vamos ver, quando as ordens não são compreendidas elas geram frustração e rebelião. É isso que você está procurando em segundo plano? O que está por trás da medida tomada pelo governo”.

Horas antes, a dona da GV Producciones referiu-se às declarações da presidente, nas quais pediu à população uma oportunidade de governar pelos próximos cinco anos. “Os sonhos devem motivar toda a equipe, Mestre Pedro Castillo. Se você realizar seu sonho, você está pedindo que as pessoas morram, só para que você tenha uma chance ”, escreveu Gisela.

“O dólar está caindo, quem sabe alguma coisa sobre economia sabe que em um país como o nosso isso poderia ser chamado de 'milagre', mas a verdade é que o dólar cai quando há uma renda de dólares. Pergunta. Eles estão ganhando tantos dólares pela mineração ou...? Estranho, não é?” , detalhou em outro tuíte.

PROVA QUE OS MANIFESTANTES ESTÃO CERTOS

Apesar dos protestos que vêm ocorrendo desde 28 de março como parte da greve das operadoras, a figura da América TV garantiu que isso ajudará as coisas a mudar no futuro, já que “as pessoas estão sempre certas”.

“Paradas, descontentamento e indignação, é assim que a semana começa no Perú. O que pode piorar tudo é ver Martín Vizcarra continuar enganando e Francisco Sagasti dizendo o que agora poderia ser feito. Chega de as pessoas saírem e com certeza as coisas vão mudar, as pessoas estão sempre certas ”, escreveu no Twitter.

Deve-se notar que o 'Señito' já havia falado alguns dias antes, referindo-se diretamente ao governo de Castillo: “ Um país dividido não verá crescimento, poderá sobreviver, mas não crescerá. Quando há brigas na família como há entre os peruanos e quando em casa experimentamos agressões como as vistas em nosso país, essas casas estão destinadas a perder tudo, é o que acontece em nosso Perú. Há um tempo lutamos como inimigos e votamos contra Fujimori e a favor de um homem que não imaginava que ele seria Pdte”, disse em 2 de abril passado.

“Como ele pode nos ajudar se precisar de ajuda? Como eu faria isso? Agora é hora de pedir sabedoria e parar de nos atacar”, concluiu o apresentador de TV.

