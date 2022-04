Estiwar G foi o único flertado, desta vez por Natalia em 'MasterChef Celebrity': “É meu, Carolina se foi”

No domingo passado, os telespectadores de 'MasterChef Celebrity' viram o 'ressurgimento' de Tatán Mejía na cozinha graças a um prato feito de batatas e, apesar de naquele teste não terem dado ao vencedor um alfinete de imunidade, o motociclista teve vários benefícios que ele usou no desafio para casais executado na segunda à noite.

A punição para os perdedores? Aventais pretos, e nessa ordem de ideias, todos tiveram pressão sobre eles no teste que tinha o queijo como ingrediente principal. Sete tipos diferentes de queijo foram os protagonistas, e cada um deles teve que preparar um prato diferente.

Tatán estava encarregado de armas para os casais, então Natalia Ramírez ficou com Estiwar G (ambos tiveram que fazer um bife de pimenta com queijo defumado; Corozo com Aida Bossa (eles fizeram um papillote de peixe com queijo azul); Manuela e Aco Pérez (tortinha com camembert); Aida Morales teve que cozinhar ao lado de Chicho Arias e eles tiveram que fazer um fondue com queijo brie; Isabella com Carlos (que preparou uma sopa de cebola com queijo gruyere); Christina com Pamela (cesta de massa folhada com garanhão) e Ramiro com Tatán, que fez um sanduíche de porco e queijo sopó.

Cada um teve momentos diferentes, porque eles jogaram em uma espécie de 'Jenga'; Carlos derrubou a torre, fazendo com que, por exemplo, Manuela e Aco tenham apenas 35 minutos para fazer seu prato, que foi um dos mais complexos. Além disso, cada casal começou a cozinhar em momentos diferentes, mas Ramiro e Tatán começaram (esse foi um dos benefícios do atleta), mas durante todo o desafio eles tiveram várias desvantagens, principalmente com o manuseio do queijo e a preparação do molho.

Após o tempo de cozimento, todos foram chamados ao púlpito para serem avaliados; Estiwar G e Natalia foram os primeiros. Juntos, eles chamaram seu prato de 'Serenata no Pátio Bonito' e, embora a carne estivesse no local favorito dos chefs (médio), Chris Carpentier reprovou a cor do prato que eles usavam para montar a carne. Jorge Rausch, por sua vez, aplaudiu o sabor da proteína.

Após os aplausos, Natalia aproveitou para flertar com o influenciador: “É meu, Carolina -Gómez- saiu”, pois deve-se mencionar que ele aproveitou quando era parceiro do recém-eliminado para seduzi-la com suas notas de bairro.

Outro par de destaque foi Carlos e Isabella, que tiveram a difícil tarefa de recriar uma sopa de cebola gratinada, o mesmo prato que eliminou Ana María Estupiñán na temporada anterior. No entanto, eles não tinham medo desse precedente e fizeram o que foi, segundo Carpentier, no melhor prato do gênero na competição.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Aco e Manuela, que pegaram os aventais pretos no final do teste, fizeram uma tortinha que, apesar do bom gosto, permaneceu crua. Nicholas os defendeu, porque o tempo não era um fator a seu favor, mas com tudo isso, a 'tortinha de pêra Camembert' foi escolhida como a preparação menos boa.

Em contraste, Aida Bossa e Corozo surpreenderam os chefs com um papillote que foi batizado pelo trovador como 'Placa Política' porque tinha robalo. O termo era perfeito de acordo com o chileno, e Nicolás disse que os vegetais tinham um gosto bom, mesmo não sendo salteados. Ambos foram os destaques do desafio.

Finalmente, Tatán Mejía e Ramiro, que tinham o prato mais fácil, receberam mais censuras do que elogios, porque o sanduíche de porco que prepararam estava seco. Além disso, Carpentier explicou que os vegetais devem ser molhados com molho. A carne, por outro lado, foi a melhor parte dessa preparação.

