Devido aos protestos de motociclistas, Bogotá sofreu um dia de caos na mobilidade

A anunciada paralisação dos motociclistas — contrária à restrição de churrasco ordenada pela Prefeitura, cuja implementação se mantém firme nos próximos dias — provocou um colapso na mobilidade do sistema de transporte público e dos veículos particulares na capital da República.

O protesto, convocado pelo grupo Moteros CO, consistiu em bloqueios ocasionais nas artérias e manifestações pacíficas em diferentes partes da cidade, a partir da tarde de segunda-feira, 4 de abril.

Os afetos no TransMilenio, bem como as barracas na Avenida 68 em ambos os lados da estrada, foram a nota predominante do dia em que, novamente, longas filas de usuários deixaram os articulados para retornar às suas casas a pé.

Somente até as 22h38, a Secretaria de Mobilidade da capital informou a reabertura do portal das Américas — a oeste da cidade — além de outros pontos nervosos, como as estações Transversal 86 e Pátio Bonito, localizadas a sudeste de Bogotá.

Anteriormente, as estações de Pradera, Marselha, Avenida de las Americas com Avenida Boyacá e Mandalay foram reabertas. Depois das 21h, os serviços de alimentação foram ativados em Banderas.

No momento da redação desta nota, os protestos haviam diminuído nos pontos de comício no NQS com a calle 60.

O distrito continua firme com a restrição ao homem do churrasco

Embora a prefeita Claudia López tenha anunciado uma entrevista coletiva para terça-feira, o gabinete do prefeito insistiu que a restrição ao churrasco de motocicletas em Bogotá na quinta, sexta e sábado, das 19h às 4h, permaneça em vigor, apesar dos protestos.

A medida como tal começará na próxima quinta-feira entre 19h e 4h; as associações de usuários consideram que essa medida viola seu direito à mobilidade.

O Gabinete do Prefeito pediu aos cidadãos que “todos colaborem e contribuam para a nossa própria segurança”, tendo em mente que os dias da restrição são aqueles com as maiores taxas de criminalidade. “À noite e madrugada de quinta a sábado, houve 27% dos homicídios com atropeladores de motocicletas e 32% dos assaltos”, disse o distrito.

Deve-se lembrar que esta medida surgiu em primeiro lugar por causa dos dois ataques recentes que a capital sofreu na cidade de Ciudad Bolivar. Segundo a prefeita Claudia López, as restrições são implementadas com o objetivo de mitigar esses riscos, uma vez que os dois eventos “ocorreram apenas no sábado à noite”.

O governo Lopez destacou os esforços que estão sendo feitos por outros setores do público: empresas com serviço público até as 5:00 da manhã estão sendo vinculadas às frentes de segurança locais para evitar brigas e proteger seus clientes, e parques, praças e espaços públicos serão fechados às 22:00 para qualquer atividade em grupo e consumo de bebidas alcoólicas.

“As motocicletas, que circulam livremente, sem picaretas e placas, que não pagam pedágios e têm menos impostos, estão sendo solicitadas a unir esses esforços”, disse o distrito, observando quais são as duas ações mínimas para contribuir: levar identificação pública e visível, e que eles não têm um churrasco por apenas três dias à noite. Lembrou ainda que as novas medidas “se caracterizam por serem parciais e temporárias”, uma vez que irão até junho de 2022.

