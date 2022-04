Seleção peruana: os 3 momentos de resiliência de Ricardo Gareca com o 'bicolor'

A equipe peruana foi a última a entrar na Copa do Mundo Qatar 2022 com meio lugar depois de vencer o Paraguai no último dia das eliminatórias sul-americanas e terminar na posição de playoff. Ele deixou para trás outros rivais diretos, como Colômbia e Chile, então ele está a um passo de garantir sua presença no evento da Copa do Mundo. No entanto, ele percorreu um longo caminho para chegar a este evento. Nesse sentido, Diego Rebagliati mencionou os três melhores momentos de resiliência do técnico Ricardo Gareca com o 'bicolor'.

E o fato é que o 'Tiger' está perto de se classificar pela segunda vez na Copa do Mundo consecutiva depois do que foi feito na Rússia 2018. Mas ele teve que passar por experiências complicadas que o fizeram tomar decisões para levantar a equipe. Por isso, o comentarista da Movistar Deportes os anunciou no programa 'Afterall'.

“Claramente, antes do Centenário da Copa América. Quando empatamos com a Venezuela aqui, perdemos com o Uruguai e temos 4 pontos em 18 na última eliminatória.”

Esse momento provavelmente seria o ponto de virada que o DT teve que fazer uma mudança que a equipe precisava. Esse jogo contra o 'Vinotinto' foi empatado 2-2 no Estádio Nacional de Lima, mas serviu para enviar jogadores de futebol que ele apostou da Liga 1, como Raúl Ruidíaz e Edison Flores para o campo. Ambos brilharam no Universitario, e inscritos por Claudio Pizarro e Jefferson Farfan, respectivamente. Entre os dois, eles resolveram o jogo com desconto e o 'Pulga' provocou outro que terminou no gol de Paolo Guerrero.

Mais tarde, em Montevidéu, Pizarro se machucou nos primeiros minutos da partida, fato que deixou o 'Predador' desconfortável e se tornou viral. No final, terminou em vitória para os uruguaios com o gol de Edinson Cavani em uma partida em que, por causa do que foi feito em campo, parecia que eles terminaram em um empate a zero.

O que aconteceu a seguir veio a reengenharia no 'bicolor', com a aposta 'Tigre' em novos jogadores como Miguel Trauco, Christian Cueva, o próprio Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Luis Abram, entre outros que acabaram sendo o rosto da equipe no que restou de o processo de qualificação com um passe para a Copa do Mundo incluído.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

“Na Copa América no Brasil. Quando perdemos por 5-0 para o Brasil, fomos para a Bahia por uma semana e acabamos sendo finalistas na Copa América.”

Naquela época, foi a última reunião da fase de grupos. O Perú avançou para a próxima fase depois de ficar melhor em terceiro lugar, mas jogou o terceiro encontro contra o 'Scratch'. O resultado terminou em um abaulamento de 5 a 0 contra. Entre erros defensivos e ataques constantes dos brasileiros, eles afundaram a seleção nacional. No entanto, ele foi capaz de passar para a próxima rodada e se redimir nos próximos duelos até chegar à grande final com o próprio Brasil. O trabalho de Gareca de dar a eles o dia de folga após aquela queda devastadora teria servido aos jogadores para libertar suas mentes e se concentrar no que viria a seguir. E ele deu seu prêmio.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

“Depois de 3-0 com a Colômbia em Lima. Quando tínhamos 1 ponto em 15, fomos para o Equador e vencemos, então na Copa América ele toma algumas decisões, descansa um pouco e Ruidíaz não voltou à seleção. É simbólico, não é culpa do Raúl, mas ele tomou decisões.”

O Perú não estava indo bem nas eliminatórias do Catar 2022. Como Rebagliati mencionou com razão, ele mal fez 1 ponto em 15 após aquela queda. O que veio a seguir foi a vitória em Quito na estrada e a Copa América no Brasil, onde a figura de Gianluca Lapadula cresceu. Além disso, deixou de fora Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Pedro Aquino e Luis Advíncula, para experimentar outros elementos como o próprio 'Lapa', Marcos López, Jhilmar Lora e Santiago Ormeño.

Essa competição permitiu ao 'Tigre' expandir seu plantel, apostar em outros jogadores e dar o tom para o que seria o resto do processo de qualificação. “Gareca deu oportunidades, até que em um ponto ele disse até agora e começou a tomar decisões”, comentou Diego. Decisões que apoiaram o Gareca com resultados à vista, mas mostrando uma lição clara de resiliência à adversidade.

CONTINUE LENDO