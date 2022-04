Por tentativa de feminicídio, ele foi capturado, renomado compositor vallenato.

Desde 31 de março, os diálogos entre a candidata presidencial Ingrid Betancourt e o ex-presidente Álvaro Uribe Vélez e a figura máxima do Centro Democrático foram consolidados. Depois de múltiplas interações nas redes sociais onde ambas as figuras confirmaram suas abordagens, o que surpreendeu vários internautas e cidadãos porque a líder da Verde Oxigeno havia rejeitado muitos setores tradicionais e foi uma das razões pelas quais ela deixou a Coalizão Esperanza Center, Uribe Vélez compartilhou em 4 de abril, um vídeo em que ele confirmou que Betancourt o encontrará.

“Agradeço a generosa aceitação da Dra. Ingrid Betancourt do diálogo conosco. Com a Dra. Ingrid compartilho o sofrimento da minha pátria, em meio às minhas deficiências minha vida pública tem sido de diálogo com os cidadãos, durante os oito anos de governo, me envolvi intensamente com compatriotas, com trabalhadores, empresários, setores sociais, comunidade em geral, prefeitos e governadores independentemente dos antecedentes políticos da sua eleição”, observou o membro do Partido Governista.

No espaço, ele aproveitou a oportunidade para falar sobre os acordos de paz e enfatizou que nunca quis detê-los, mas tentou um acordo nacional para modificar as propostas iniciais.

“Quando o 'Não' ganhou o plebiscito, nossa resposta foi a busca de um acordo nacional para reformar os textos de Havana, uma proposta que nos foi negada. Nunca pedimos que os acordos fossem silenciados, como o governo havia dito para o caso de ter perdido o plebiscito. Ao contrário da fé, a verdade é um ponto viável, um conceito enriquecido pelo diálogo. Ouviremos a Dra. Ingrid com absoluto respeito, falaremos com ela com nosso coração. Estamos unidos pela pátria e pela democracia. ”, concluiu o ex-presidente.

A notícia já havia sido anunciada pela própria Betancourt. Em 31 de março, após o debate organizado pela Universidade Javeriana em Bogotá, Betancourt disse à imprensa que está aberta a fazer possíveis alianças para o primeiro turno com o Uribismo.

Além disso, ela disse que é grata a Álvaro Uribe por coordenar a operação Jaque, na qual recuperou sua liberdade após ser sequestrada pelo então grupo guerrilheiro das FARC. Além disso, reconheceu que, devido à situação judicial do ex-senador, ninguém quer fazer alianças com ele para as eleições presidenciais.

“Com o Dr. Álvaro Uribe, gratidão por lhe dever minha liberdade, mas também amplio a possibilidade de diálogo com todos. No momento, ele está em uma situação complicada: todo mundo o rejeita. Acho que também é importante para nós, se há um desejo de acabar com a maquinaria, que ela venha de qualquer nível ou espectro ideológico”, disse Ingrid Betancourt.

No entanto, ela deixou claro, como tem feito repetidamente, que as linhas vermelhas para as adesões com ela é que partidos políticos e figuras não têm, o que ela chama, “maquinaria”.

“Tivemos contatos com o Centro Democrático. A verdade é que, para nós, a borda vermelha é maquinaria. São debates que eles terão internamente, mas espero que nessas eleições possamos construir uma frente unida para um país, deixando as máquinas de lado e oferecendo à Colômbia uma escolha”, disse a única mulher candidata presidencial nesta disputa eleitoral.





