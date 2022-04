O que aconteceu com o MySpace e o Hi5, as redes sociais que conseguiram dominar o mundo e falharam

O crescimento das redes sociais tem sido definitivamente exponencial nos últimos anos, simplesmente dando uma olhada há 15 anos para perceber o quanto elas mudaram, ver quais caíram no caminho e todos os novos projetos que hoje são indispensável nas rotinas diárias das pessoas

A grande maioria conseguiu ver o crescimento de gigantes como o Facebook, além de certamente ter registros do Hi5 ou do MySpace. Em seguida, a Infobae traz duas das redes sociais mais populares que não estão mais disponíveis, mas foram pioneiras em conectar pessoas pela internet.

O que aconteceu com o MySpace e por que ele não teve sucesso na ascensão das mídias sociais

O Myspace foi uma plataforma nascida em 2003, que ao longo dos anos ganhou glória entre a população. Oito anos após sua estreia, a rede teve 33 milhões de visitantes nos Estados Unidos.

De 2005 a 2008, o Myspace se tornou a rede social mais visitada do mundo porque também foi uma das primeiras. No entanto, com o surgimento de novas páginas e portais, sua popularidade diminuiu acentuadamente, especialmente na América Latina.

Embora tenha permanecido entre as plataformas mais visitadas, tudo mudou com a presença do Facebook, criado por Mark Zuckerberg. Tal foi o impacto após a chegada da nova rede social que os trabalhadores da plataforma passaram de 1600 para apenas 200 em dois anos.

A plataforma de blogs de fotos era muito popular entre os adolescentes; embora estivesse disponível para todas as pessoas com endereços de e-mail. O MySpace estava sediado na Argentina, e isso ajudou significativamente o fato de a maioria de seus usuários serem da América Latina, assim como o Hi5, que será discutido mais adiante.

Além dos recursos de compartilhamento de fotos, o site tinha serviços como mensagens privadas e configurações de tamanho de fonte, plano de fundo e cor do link.

Outra característica dessa rede social era colocar uma imagem e uma lista de arquivos com fatores mais importantes na vida pessoal das pessoas; como esportes, programas de televisão, músicas e links que o usuário visitava regularmente.

Outra informação importante que não gostou muito dos usuários da plataforma, é que o MySpace fez um acordo com o Google, que dobrou o número de anúncios em seu site. Comparado à oferta simplificada do Facebook, o design de anúncios lotado do MySpace era literalmente uma monstruosidade.

E o que aconteceu com a Hi5, a rede social que conquistou a América Latina

A rede social fundada por Ramu Yalamanchi foi criada em 2003 com sucesso mundial, acumulando mais de 70 milhões de usuários registrados 4 anos depois. Em seu auge, a plataforma se tornou um dos 40 sites mais visitados do mundo, especialmente na América Latina.

No entanto, sua popularidade declinou para se tornar uma ideia completamente diferente: o desenvolvimento de videogames. Em 2010, o hi5 deixou de ser uma rede social e passou a fazer parte do universo dos jogos sociais; no entanto, depois de registrar quase 3 bilhões de visitas por mês, o site caiu para apenas 46 milhões. Por causa disso, foi vendido para a Tagged.

Então, quando uma pessoa pressiona o link a seguir, ela perceberá que a interface não é mais a mesma. Ao tentar acessar e recuperar a conta, ele diz que o e-mail não está mais ativado. Mas você ainda pode criar um novo perfil.

Existem cinco opções, que são Conheça-me, Explorar, Caixa de entrada, Reproduzir e Perfil:

- Me conhecer é como o Tinder; aparecem perfis que podem ser aceitos ou rejeitados.

- Em Procurar existem vários perfis, você pode selecionar um e entrar em contato com essa pessoa.

- Jogar é a seção de jogos.

- A caixa de entrada é mensagens diretas e o perfil é o perfil do usuário.

Então, se em um determinado momento um usuário pensou na possibilidade de recuperar suas fotos, isso não é mais possível.

Tudo o que resta é a memória dos anos em que o Hi5 foi usado, quando os alunos voltavam da escola e podiam passar horas na frente do computador editando o perfil com diferentes opções para definir o fundo, roupas compridas, GIFs, entre outras ferramentas.

