Imunidade híbrida: a ciência revelou a importância de os recuperados serem vacinados contra COVID-19

Pessoas que foram infectadas com o coronavírus e acessaram doses de vacinas contra a COVID-19 têm “imunidade híbrida”. Já existem 4 estudos científicos que fornecem evidências de que essas vacinas fornecem proteção adicional importante para essas pessoas.

As vacinas já demonstraram ser muito eficazes na proteção de pessoas que nunca tiveram COVID-19, mas sua eficácia na prevenção de sintomas e resultados graves em pessoas que já tiveram tinha sido infectado era, até recentemente, menos claro.

Após dois anos de pandemia em que quase 500 milhões de pessoas foram infectadas e 59% da humanidade foram vacinadas com o esquema primário - segundo informações do OurWorldInData -, estudos destacaram a importância de ser vacinado para aqueles que têm imunidade natural após se recuperando da doença.

Um dos dois estudos publicados na revista médica The Lancet Infectious Diseases analisou os dados de saúde de mais de 200.000 pessoas, entre 2020 e 2021, quando o Brasil estava mais afetado pelo coronavírus, sendo o segundo país do mundo com o maior número de mortes por COVID.

Pesquisadores do Brasil descobriram que, em pessoas que já tiveram COVID-19, as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca foram 90% eficazes contra hospitalização e morte, a vacina chinesa CoronaVac foi de 81% e o inoculante de dose única da Johnson & Johnson foi de 58%.

“Foi demonstrado que todas as quatro vacinas fornecem proteção adicional significativa para aqueles com infecção anterior por COVID-19”, disse o autor do estudo Julio Croda, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

“A imunidade híbrida devido à exposição a infecções naturais e vacinação provavelmente será a norma em todo o mundo e poderá fornecer proteção a longo prazo mesmo contra variantes emergentes”, disse Pramod Kumar Garg, do Instituto Indiano de Ciência e Tecnologia Translacional da Saúde, em um comentário relacionado ao estúdio.

Enquanto isso, outro estudo que usou o registro nacional da Suécia até outubro de 2021 descobriu que as pessoas que se recuperaram do COVID mantiveram um alto nível de proteção contra a reinfecção até 20 meses. E também descobriu que pessoas com imunidade híbrida de duas doses de vacinas tinham um risco 66% menor de reinfecção do que aquelas com imunidade apenas natural.

Paul Hunter, professor de medicina da Universidade de East Anglia que não participou do estudo, disse à AFP que os 20 meses de “proteção muito boa” da imunidade natural foram “muito melhores do que seria esperado para o esquema original de vacinas de duas doses”. Mas ele alertou que ambos os estudos foram realizados antes que a variante Ómicron se tornasse dominante em todo o mundo, e que havia “diminuído acentuadamente o valor protetor de uma infecção anterior”.

Um estudo realizado no Qatar e publicado no site de pré-publicação MedRxiv na semana passada revelou a proteção oferecida pela imunidade híbrida contra o Ómicron. Ele descobriu que três doses da vacina eram 52% eficazes contra a infecção sintomática da subvariante BA.2 Omicron, mas esse número disparou para 77% quando o paciente havia sido infectado anteriormente.

O estudo, que não foi revisado por pares, concluiu que “a imunidade híbrida resultante de infecção anterior e vacinação de reforço recente confere a maior proteção” contra as subvariantes BA.1 e BA.2.

Também nos Estados Unidos, Marion Pepper, professora associada do Departamento de Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, publicou outras pesquisas na revista Cell e explicou por que a “imunidade híbrida” oferece melhor proteção. Eles compararam as diferenças na resposta imune ao coronavírus em três doses da vacina em 30 pessoas que haviam sido infectadas anteriormente e em 24 que foram vacinadas, mas nunca infectadas.

Eles descobriram que, após a vacinação, aqueles que haviam sido infectados anteriormente geraram mais células B de memória, que geram anticorpos que podem neutralizar o vírus e prevenir infecções. Essas células B de memória em pessoas com imunidade híbrida também geraram uma variedade maior de anticorpos que podem não apenas neutralizar a cepa original do vírus, mas também variantes mais recentes, como Delta e Omicron.

“Mesmo que sua primeira infecção tenha sido causada pela cepa mais antiga, a cepa Wuhan, e a vacina que receberam fosse baseada nessa cepa, pessoas com imunidade híbrida foram capazes de gerar anticorpos neutralizantes contra cada variante”, disse Pepper.

A imunidade híbrida também gerou uma resposta imune celular mais específica para combater infecções virais, chamada de resposta Th1. Nesta resposta, as células imunes chamadas células T CD4+ liberam sinais inflamatórios, ou seja, uma citocina chamada interferon-gama que é antiviral. Verificou-se também que as células T CD4+ de indivíduos previamente infectados produzem mais interleucina-10, o que pode suprimir a inflamação e potencialmente prevenir patologias.

“Embora a vacinação adicional tenha sido capaz de aumentar o número de células T CD4+ nas quais não foram infectadas para níveis infectados, ela não poderia gerar a mesma qualidade de resposta de células T CD4+ observada em pessoas com imunidade híbrida”, disse Pepper.

Vários fatores podem explicar por que a imunidade híbrida parece mais robusta. Um fator pode ser simplesmente o tempo. Após a exposição a um patógeno, as células imunes nos gânglios linfáticos refinam a resposta imune. Esse processo de maturação imunológica gera anticorpos e células mais eficazes contra a nova infecção.

No caso do grupo de imunidade híbrida, um ano se passou desde o momento da infecção até o recebimento da vacina. Em contraste, os indivíduos do grupo apenas vacinal receberam sua segunda dose apenas algumas semanas após a primeira dose, o que deu ao sistema imunológico muito menos tempo para refinar sua resposta.

Outro fator pode ser onde o sistema imunológico interage pela primeira vez com um patógeno invasor. Diferentes partes do corpo têm ambientes diferentes que determinam como o sistema imunológico responde à infecção. As células imunes dos participantes do estudo com imunidade híbrida foram encontradas pela primeira vez com o vírus em seus pulmões e passagens nasais. Em contraste, as células do grupo apenas da vacina foram encontradas pela primeira vez com a proteína viral no músculo onde receberam a vacina.

A exposição aos pulmões e tecidos mucosos, como os encontrados nas passagens nasais, provavelmente gerará uma melhor resposta imunológica a um patógeno respiratório porque as células podem ser melhor retidas nesses locais, disse Pepper. As descobertas de seu grupo poderiam ajudar os cientistas a projetar vacinas que se aproveitam desse efeito, como aquelas que podem ser administradas nas passagens nasais ou inaladas diretamente no pulmão.

Embora a vacinação após uma infecção anterior pareça produzir uma maior resposta imunológica à infecção por SARS-CoV-2, é essencial que as pessoas infectadas sejam vacinadas para obter esse benefício, aconselhou o Dr. Pepper. “As pessoas que tiveram COVID-19 definitivamente deveriam ser vacinadas. Não só a imunidade à infecção diminui com o tempo, mas a vacinação também é necessária para criar essa imunidade híbrida”, acrescentou. Sua pesquisa foi apoiada pelos Institutos Nacionais de Saúde, pelo Burroughs Wellcome Fund e pela Emergent Ventures.

Enquanto a “imunidade híbrida” fornece melhor proteção, o cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Dr. Soumya Swamin, alertou que a cautela deve ser mantida. “A imunidade híbrida não significa que as pessoas devem baixar a guarda com a máscara, o distanciamento e a higiene das mãos”, disse. Sua recomendação é porque não se sabe quanto tempo a imunidade natural da infecção pode durar em cada pessoa e, além disso, as vacinas não previnem 100% das infecções. “Além disso, uma pessoa pode ter o coronavírus mesmo se for vacinada”, disse.

