Maria Leon revelou se gostaria de ser mãe em breve

Maria León recentemente compartilhou seu desejo de ser mãe: “meu útero está latejando”, ela explicou a Venga la Alegría em 2 de abril. No entanto, ele está ciente da grande responsabilidade envolvida na paternidade, então ele precisa de estabilidade em muitos aspectos.

Além disso, a cantora explicou que não considera um casal essencial para poder ter um bebê nos braços: “Não necessariamente com um parceiro, porque você pode ser mãe sempre que quiser, mas se eu quiser terminar de ter certas coisas para oferecer algo a quem vier depois de mim”, disse ela. para a manhã de Azteca.

Embora María León ficasse satisfeita em conhecer seu lado materno, ela explicou que provavelmente não estará aqui em breve. Você pode até avaliar a ideia de adotar em vez de engravidar. “Meu útero está latejando, mas disso para o que acontece porque já resta muito, bem, não tanto, ou eu não sei, há muitas circunstâncias que terão que acontecer antes que isso aconteça”, explicou.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

Por outro lado, a ex-integrante do grupo Playa Limbo mencionou que está muito honrada com sua próxima participação no La Voz Kids, já que treinará na nova temporada.

“Ver meu nome lá (na cadeira) foi como Uau, que privilégio!” , ele mencionou, já que seu papel como treinador será promover a carreira profissional das meninas e meninos que farão parte do La Voz Kids.

De acordo com o clipe de Venga la Alegría em sua edição de fim de semana, María León, Paty Cantú, os irmãos Mau & Ricky e Joss Favela fizeram um excelente botão de punho, porque nas palavras do cantor “eles já vão merequetengue juntos”.

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

María León tem 14 anos de carreira como atriz, dançarina e cantora, está “disposta a descobrir os mais talentosos pequeninos”, de acordo com o avanço do programa TV Azteca em suas redes sociais.

A ex-integrante do grupo Playa Limbo já demonstrou suas habilidades vocais em apresentações teatrais como Hoy I can't get up. Ele também dividiu o palco com estrelas importantes como Los Angeles Azules, Manuel Mijares, Franco de Vita, Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad e Guadalupe Pineda.

Na próxima temporada, deve-se notar que Paty Cantú e María León participaram no ano passado do reality show Quem é a máscara da Televisa, alcançando o primeiro lugar, Maria, e o segundo lugar, Paty, com os personagens de “Disco ball” e “Mapache”, respectivamente.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids é um reality show no qual meninos e meninas poderão demonstrar suas habilidades de canto, a nova temporada do programa estreará na próxima segunda-feira, 25 de abril às 19:30 horas no canal Azteca Uno.

“Na nova temporada de #LaVozKids nada será o mesmo... Talentos que o surpreenderão, reviravoltas inesperadas que mudarão o destino dos participantes e novas etapas que elevarão o nível da competição Grande estreia, segunda-feira, 25 de abril às 19h30 pela AUNO”, pode ser lido no post do Instagram da conta pertencente a este programa.

Para assistir ao Azteca Uno, os fãs podem sintonizar o canal 101 das empresas de serviços Izzi, Dish , Star TV, Sky e Megacable; enquanto os usuários do Izzi poderão optar pelo 801 para o sinal de alta definição .

O início da temporada de La Voz Kids também pode ser apreciado online no site oficial da TV Azteca ou no aplicativo móvel TV Azteca en vivo, que pode ser obtido gratuitamente no sistema Android e iOS.

