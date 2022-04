Três centavos juntos ultrapassam 145 mil pesos: dois deles alegaram erros

Do mais antigo ao mais atual, uma grande variedade de moedas é oferecida por uma plataforma de negociação a preços exorbitantes. Desta vez, anunciaremos as características de 3 cópias que, apesar de sua baixa denominação, são cotadas juntas em mais de 100 mil pesos.

Três das cópias são muito antigas e fazem parte da família AA, que foram colocadas em circulação entre as décadas de 1970 e 1980. Em 1992, eles estavam em processo de retirada.

Atualmente, eles são desmonetizados porque pertencem à unidade monetária em vigor até 31 de dezembro de 1992; isso significa que eles não são mais válidos para transações porque não têm poder liberatório. Seu valor atual é equivalente ao resultado da divisão da denominação que eles indicam, em mil.

O que eles são?

Primeira cópia

Do mais velho ao mais novo, na primeira posição está uma peça chamada boné frígio, que foi colocada em circulação em 1943. Foi cunhado em cobre, tem um diâmetro de 28,5 mm e uma composição 95% de cobre.

A cópia traz em seu reverso o número “20″, inscrição “CENTAVOS”, uma composição formada pelos vulcões Popocatepetl e Iztaccihuatl e a pirâmide do Sol em Teotihuacán, cacto, ano de emissão e símbolo da Casa da Moeda mexicana “M°”. Moldura suave com gráficos triangulares.

Enquanto em seu anverso está o Escudo Nacional da águia devorando uma cobra e a frase “Estados Unidos Mexicanos”.

Esta peça é vendida por até 80 mil pesos, de acordo com uma pessoa que a colocou à venda no site do Mercado Livre, e supostamente tem erros de cunhagem.

Segunda edição

Na segunda posição está uma moeda com a efígie (imagem) de uma figura política, que também carrega um valor nominal de 20 centavos.

A cópia foi cunhada em cuproníquel e foi colocada em circulação em 1974, de acordo com dados do Banco de México (Banxico). Além disso, tem um diâmetro de 20,0 mm.

A peça desmonetizada peculiar, ou seja, não é mais válida para fazer transações, mostra nas costas o busto em três quartos do perfil do ex-presidente do México, Francisco I. Madero.

Também tem o número impresso de “20″, a inscrição “C.” como abreviatura da palavra centavos, o ano de emissão e o símbolo da Casa da Moeda mexicana “M°”. Moldura suave.

Enquanto o anverso retratava o escudo nacional tradicional da águia devorando uma cobra e a frase “Estados Unidos Mexicanos”.

A cópia está cotada em até 65 mil pesos e também tem um suposto erro de cunhagem na data.

Terceira cópia

É uma peça mais cultural, pois traz uma imagem à cabeça olmeca. Tem uma denominação de 20 centavos, um diâmetro de 20,0 mm e foi cunhado em latão ou cobre.

Esta moeda foi colocada em circulação em 1983, além da imagem do monumento, tem no reverso o número 20 e o símbolo “¢”, bem como a inscrição “cultura olmeca”.

No centro de seu anverso está o tradicional escudo nacional da águia devorando uma cobra, em relevo escultural e com a lenda “Estados Unidos Mexicanos” formando o semicírculo superior.

Nesse caso, é oferecido até 26 mil pesos, através da mesma plataforma de negociação.

Deve-se lembrar que todas as cópias devem conter certos elementos para adquirir mais valor, de acordo com especialistas.

