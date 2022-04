Tim Cahill e o aviso ao Perú e aos Emirados Árabes na repescagem: “A Austrália vai jogar sua sexta copa do mundo”

A repescagem será a mais esperada para muitos antes do campeonato mundial. Haverá três vagas para oito equipes e, se forem vitoriosas, se estabelecerão nos grupos já formados da Copa do Mundo de 2022 do Catar. Um dos que se referiram à repescagem da Copa do Mundo foi Tim Cahill, ex-jogador de futebol e figura emblemática da seleção australiana, que lutará com os Emirados Árabes Unidos e o Perú por um lugar no a melhor festa de futebol.

“A seleção australiana tem tudo o que precisamos para atingir o objetivo. Eu sinto que a Austrália vai jogar sua sexta copa do mundo na história. Espero que seja assim e que tenha um grande papel”, comentou o futebolista que se aposentou em 2019, durante a cerimônia em Doha, onde também foram apresentados o mascote e a música oficial da Copa do Mundo.

O ex-jogador do Everton da Inglaterra, Nova York dos Estados Unidos, entre outros clubes, foi um dos jogadores encarregados de levar as bolas para colocar as equipes em cada grupo. Também estavam incluídos o brasileiro Cafu, o iraniano Ali Daei, o ex-voador nigeriano Jay Jay Okocha, o alemão Lothar Matthaus, o ex-zagueiro do Qatar Adel Ahmed MalAllah, entre outros.

Com cinco gols, Tim Cahill é o artilheiro dos campeonatos mundiais da história . Participou de quatro estreias na Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014 e finalmente Rússia 2018, onde jogou apenas uma partida (37 minutos), precisamente contra a seleção peruana, que estava retornando a um torneio do campeonato mundial após 36 anos.

Lembremos que a Austrália enfrentará os Emirados Árabes Unidos em 7 de junho na capital do Catar, Doha, para definir o rival da seleção peruana, que aguardará seu oponente em 13 de junho às 13h (horário peruano). Tudo isso foi definido e oficializado na prévia do sorteio no Centro de Exposições e Congressos.

O vencedor desta chave fará parte do Grupo D, onde a França e a Dinamarca da Europa e a Tunísia da Ásia já foram confirmadas. Os jogos deste grupo começarão na terça-feira, 22 de novembro e terminarão na quarta-feira 30 do mesmo mês.

JOGO DO PERÚ SE QUALIFICA PARA A COPA DO MUNDO QATAR 2022 (HORÁRIO PERUANO)

Data 1: Terça-feira, 22 de novembro

França vs Vencedor da Repescagem (Horário 14h00)

Data 2: Sábado, 26 de novembro

Vencedor da repescagem contra Tunísia (Horário 5:00 da manhã)

Data 3: Quarta-feira, 30 de novembro

Vencedor da repescagem contra Dinamarca (Horário 10:00 da manhã)

JORGE LUIS PINTO FAVORECEU PERÚ NA REPECHAJE

Jorge Luis Pinto, ex-treinador dos Emirados Árabes Unidos, falou em uma entrevista recente e disse que as equipes sul-americanas são superiores às que jogam as eliminatórias asiáticas, neste caso o último plantel que ele liderou e a Austrália. “Enfrentei a Austrália na última eliminatória porque tivemos o playoff com eles, é uma equipe mais europeia, que pressiona e joga simples, com um toque rápido. A Emirates é mais técnica e tem um extraordinário avanço central. Para mim, o Perú é o favorito para vencer a repescagem. Nós, sul-americanos, temos mais dinâmica, mais toque de bola, em geral mais futebol”, comentou em entrevista ao Fútbol Como Cancha.

QUANDO E ONDE A FINAL DO QATAR 2022 SERÁ DISPUTADA

Com capacidade para 80.000 pessoas, o Estádio Lusail sediará a final. Está localizado na cidade de Lusail. Nove outros compromissos também serão jogados. A estrutura foi projetada para suportar o ar condicionado. Após a Copa do Mundo, essa construção irá para lojas, cafés, instalações esportivas, escolas e clínicas, entre outros estabelecimentos.

FINAL

18 de dezembro

Vencedor semifinal 1 vs Vencedor semifinal 2 - 14:00

