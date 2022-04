Com a contra-ofensiva ucraniana, surgem as atrocidades dos soldados russos.

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Irpin, uma cidade a noroeste de Kiev, tornou-se o campo de batalha mais importante desta guerra. Foi uma das primeiras aldeias a ser assumida pelas forças russas que avançaram da Bielo-Rússia. Perto está o estratégico Aeroporto Hostomel, que foi o principal alvo das tropas especiais russas para usar como cabeça de ponte na tomada da capital ucraniana. Há também uma das principais rotas de fuga para civis que fogem do bombardeio na área metropolitana. A imagem de centenas de refugiados debaixo de uma ponte destruída pelas forças ucranianas para impedir a passagem de tanques russos está fresca na memória. Eles estavam esperando para atravessar o rio Irpin e continuar para o oeste, buscando refúgio na Polônia ou mais para o território europeu.

Agora, cinco semanas depois, Irpin é o símbolo da contra-ofensiva lançada pelo exército ucraniano que recuperou o controle desse e de outros povos na área, como Makariv. Eles realizaram um movimento de garras e trancaram as tropas russas deixando apenas uma rota de fuga, na estrada para Chernobyl e a fronteira com a Bielorrússia. Eles também retomaram Bucha, na mesma área e a leste da cidade que avançaram atrás das linhas russas, que, novamente, ficaram presas em Brovary. Provavelmente, nas próximas horas, saberemos que os russos escaparam para o norte para se reagrupar na retaguarda bielorrussa.

Os ucranianos também avançaram em outros enclaves no Oriente. Eles retomaram a iniciativa na cidade de Sumy e já estão muito perto da fronteira russa. Em Kharkiv, a segunda cidade ucraniana, que foi constantemente bombardeada por três semanas, os ucranianos conseguiram construir novas defesas e empurraram soldados do Kremlin para o território separatista de Luhansk, algo que não conseguiram fazer nos oito anos anteriores, durante a Guerra do Donbass, após o russo invasão da Crimeia e dos enclaves em 2014. Outra frente importante onde os ucranianos avançaram é no sul, em Mykolayiv, muito perto de Kherson, que é a única grande cidade controlada pelos russos. Lá eles retomaram a cidade e reintegraram o prefeito deposto pelos russos.

Além disso, a Ucrânia parece ter realizado um ataque aéreo bem-sucedido ao território inimigo. Dois helicópteros voando em altitudes muito baixas para evitar a detecção por mísseis de radar atacaram tanques de combustível na cidade russa de Belgorod, a 45 quilômetros da fronteira entre os dois países. Isso foi confirmado pelo governador russo da região, Vyacheslav Gladkov. Um vídeo que foi enviado para o site VKontakte mostra os navios lançando os mísseis. O New York Times determinou sua autenticidade e descreveu que dois helicópteros podem ser vistos atirando na refinaria, embora sua identificação não tenha sido distinta. O ministro das Relações Exteriores ucraniano disse que não poderia “confirmar ou negar” a veracidade do fato “por razões de segurança militar”.

A maioria dos analistas militares consultados pela CNN e pela BBC está convencida de que foi uma ofensiva ucraniana arriscada e muito bem executada. E isso é um duro golpe para os generais russos que garantiram na semana passada que a força aérea ucraniana estava “praticamente destruída”. Dado esse sucesso, é provável que nos próximos dias haja mais ataques a alvos estratégicos dentro do território russo. Eles se intensificarão à medida que os reforços de armas dos EUA e do Reino Unido chegarem.

“Eles pensaram que iriam tomar Kiev em questão de horas. Mas eles cometeram um grave erro ao não calcular nossa capacidade de mobilizar forças de ação rápida e acabaram se retirando com baixas significativas de soldados e armas”, disse o coronel-general Oleksandr Syrsky, chefe das defesas da capital ucraniana, a um grupo de correspondentes que testemunhou o libertação de Irpin.

Claro, o que Syrsky agora tem sob seu controle não é nada como a bucólica cidade produtora de grãos de antes da invasão russa. A maior parte da infraestrutura é inutilizável, 80% das casas e edifícios municipais danificados, nenhum gado à vista, e as poucas mulheres que permaneceram lá durante a ocupação russa falam de terríveis atrocidades. A rua central está coberta de sucata de guerra russa: tanques, lançadores de mísseis, caminhões de transporte de tropas. Ferros torcidos e queimados. Jeremy Bowen, o lendário correspondente de guerra da BBC, contou treze corpos caídos em um quarteirão daquela mesma rua, dez deles civis. Os russos provocaram um massacre antes de se retirarem.

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

“Já existem algumas respostas para um casal que foi morto pelos russos e deixado em decadência em 7 de março. Seu carro enferrujado e cheio de estilhaços fica na estrada ao lado de um dos postos de gasolina, triturado em uma concha pelo fogo. Ao lado estão os restos queimados e retorcidos dos restos mortais que mal são reconhecidos como os de um homem. No dedo do cadáver ainda há uma aliança de casamento. Dentro de seu carro está o que resta do corpo cremado de uma mulher, com a boca aberta no que parece um grito”, contou Bowen em seu escritório.

As mortes dessas pessoas foram filmadas por um drone ucraniano em 7 de março, operado pela unidade Bugatti da Defesa Territorial. A unidade divulgou o vídeo, que foi assistido milhões de vezes nas redes sociais. Isso causou enorme indignação. Mostrava o assassinato a sangue frio de um homem que havia levantado os braços no clássico gesto de rendição. Os corpos são os de Maksim Iowenko e sua esposa Ksjena. Eles estavam em seu carro e faziam parte de um comboio de 10 veículos civis tentando escapar dos russos.

Os contra-ataques encorajaram os combatentes ucranianos que foram capazes de explorar as vulnerabilidades russas: má logística, suprimentos ruins, falta de conhecimento local e baixo moral. Tudo isso é visto no terreno, onde a unidade entre a vanguarda e a cadeia de suprimentos é permanentemente cortada e em recrutas russos feitos prisioneiros que afirmam ter sido enganados por seus comandantes. Eles dizem que foram informados de que se tratavam de exercícios militares e que não sabiam até o último minuto que iriam atacar o país vizinho.

A propaganda lançada do Kremlin conta uma situação completamente diferente. O Ministério da Defesa disse ontem que a Rússia estava entrando na “fase final” das operações depois de “alcançar todos os principais objetivos” no norte da Ucrânia. E que as tropas sairão de Kiev para “libertar” a região de Donbass, no leste do país. Nada disso é verdade.

Essa contraofensiva também não pode ser lida como uma vitória militar ucraniana iminente. O governo de Volodymyr Zelesnky está muito longe de conseguir isso. As forças russas ainda são superiores em uma classificação de 10 a 1. “Não houve um revés russo total no terreno”, explicou o Instituto para o Estudo da Guerra em sua análise. “Não estamos vendo uma mudança na tendência, embora existam áreas em que as forças ucranianas estão tendo algum sucesso. É um longo caminho a percorrer antes que isso acabe.” O próprio Zelensky reconheceu esta semana: “A escala dos desafios não diminuiu. O exército russo continua a ter um potencial significativo para continuar os ataques contra o estado ucraniano”.

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Um princípio da doutrina militar russa também enfatiza a ideia de “defesa ofensiva”, que se baseia em derrotar o adversário ganhando tempo, conservando força e usando artilharia e mísseis para degradar o inimigo. E é exatamente isso que está acontecendo na maioria das cidades atacadas pelas forças do Kremlin. De acordo com relatórios de inteligência de agências ocidentais, cerca de 10 novos grupos táticos de batalhões russos, geralmente com cerca de 700 soldados, com veículos blindados e artilharia, chegarão à linha de frente nas próximas horas, com destino à frente do Donbass.

Para manter sua contra-ofensiva, a Ucrânia precisará de um fluxo contínuo de armas pesadas. O Ocidente forneceu uma série de armas, principalmente mísseis antitanque, mas Zelensky pediu repetidamente o envio de tanques, aviões e sistemas de artilharia. Por enquanto, a arma mais eficaz que eles fornecem a ele são informações abrangentes sobre o movimento das tropas russas. É recolhido e enviado por aviões de reconhecimento dos EUA que sobrevoam permanentemente o território ucraniano.

A Ucrânia poderia tirar proveito dessa posição de força que alcançou nos últimos dias por meio de outro tipo de contra-ataque: o diplomata. As conversações das partes com a mediação turca continuam em Istambul. Embora exista um tremendo ceticismo sobre a possibilidade de chegar a um acordo duradouro, a delegação ucraniana agora pode tomar uma posição mais forte para combater as reivindicações russas de território.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

“Este é um bom momento para os ucranianos definirem as questões que desejam enquanto o ímpeto existe e a unidade e o apoio europeus ainda são mantidos”, explicou Sergio Jaramillo, ex-funcionário colombiano que projetou o processo de paz com as FARC e que agora é assessor do Instituto Europeu da Paz. em Bruxelas. “É sempre melhor negociar quando você está mais forte e para os ucranianos isso pode ser agora.”

Mas a posição de vantagem das forças ucranianas se choca contra as paredes do Kremlin. Vladimir Putin quer ficar definitivamente com a península da Crimeia, que invadiu e anexou em 2014, e as duas províncias da região de Donbass. Em Washington e Bruxelas, eles acreditam que a Rússia está simplesmente ganhando tempo com as negociações patrocinadas pela Turquia e que seu objetivo é ocupar uma parte muito grande ou todo o território da Ucrânia por sangue e fogo antes de realmente se sentar para negociar. Os Estados Unidos e a Europa já alertaram que apenas um cessar-fogo completo, a retirada das tropas e o retorno do território capturado desencadeariam discussões sobre o levantamento das sanções à economia russa que já estão provocando graves dissidências dentro do Kremlin.

A Ucrânia teria que derrotar a Rússia em várias frentes antes de obter quaisquer concessões de Putin. A contra-ofensiva é um primeiro passo muito bom.

