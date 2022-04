Barbara de Regil pretende ganhar um Oscar: “Mesmo que as pessoas zombem”

Barbara de Regil revelou recentemente que um de seus maiores desejos em sua carreira de atriz é ganhar um Oscar, a protagonista também compartilhou que está muito inspirada para ver Eugenio Derbez triunfar no cinema internacional.

Em conversa com vários repórteres, a atriz deixou claro que não está preocupada se as pessoas zombam de seu objetivo, pois se sente confortável em definir esse objetivo.

Quando perguntada por um repórter de Sale el Sol se gostaria de receber uma estatueta, a atriz respondeu: “Claro que sim, mesmo que as pessoas zombem dos sonhos de outras pessoas, mas é claro que sim”.

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

Da mesma forma, a atriz deixou claro que não se sente particularmente pressionada a receber esse prêmio da La Academia: “E se eu não conseguir, se não conseguir ser indicada ao Oscar, se não chegar, nada acontece, mas sempre temos que definir uma meta”, disse ela.

A influenciadora também compartilhou que já pensou no discurso que faria se um dia fosse premiada na premiação da Academia de Artes Cinematográficas: “Eu começaria com 'Obrigado México, eu amo todos vocês'”, riu.

Eugenio Derbez é quem inspirou Bárbara de Regil a definir esse objetivo, já que na edição mais recente desses prêmios, CODA (2021) ganhou o prêmio de Melhor Filme, filme do qual o ator mexicano participou.

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

“Eu o vejo e digo, eu me vejo algum dia”, disse Bárbara de Regil; por outro lado, ele mencionou que sentia falta de outra atriz mexicana de sucesso que agora mora nos Estados Unidos: “Fiquei muito animada, mas a que perdi foi Eiza González Eu disse: 'Onde ela está, onde está ela? '”

Embora Barbara de Regil tenha dito que estava muito feliz por ter sucesso em várias produções mexicanas, ela mencionou que estaria interessada em ter seu trabalho reconhecido em outros países.

Após a multa financeira apresentada pelo Tribunal Eleitoral do Judiciário Federal (TEPJ), Bárbara investigou as consequências que lhe permitiram apoiar publicamente o Partido Ecologista Verde do México (PVEM) durante a proibição eleitoral.

“Sim, eu estava na lista (de influenciadores com multa) Olha, eu dei minha opinião, se eu tivesse que pagar, eu faria porque quando alguém tem um erro tem que fazer o que a autoridade diz, então se eles exigiriam, é claro que eu faria”, comentou ele às câmeras de Ventaneando .

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

Mais tarde, a atriz compartilhou que ainda não tem nenhum aviso sobre a multa financeira apresentada pelas autoridades e explicou que quem a está aconselhando sobre esse assunto é Fernando Schoenwald, o advogado com quem ela tem um relacionamento.

“Não, na verdade não. Fer é advogado, então é ele quem cuida de tudo. Mas se eu tivesse que fazer e pagar por isso, é claro, eu faria [...] O que eu quero é estar bem na minha vida, eu quero, se eu cometer um erro, se eu fizer algo errado, fazer as coisas certas”, ele terminou sua intervenção diante das câmeras do programado liderado por Pati Chapoy.

Foi em 21 de março quando o TPJF compartilhou sua resolução contra 77 artistas, maestros e influenciadores por violar a proibição eleitoral nos dias 5 e 6 de junho antes e durante as eleições interinas de 2021, onde vários foram realizados chamado para votar e apoiar o Partido Ecologista Verde do México.

