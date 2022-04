Shakira se torna viral na internet: fãs se lembram do “Waka Waka” da Copa do Mundo de 2010

Shakira holds a ball that will be used for the final soccer match of the World Cup at the Soccer City stadium in Johannesburg, South Africa, Saturday July 10, 2010. (AP Photo/Themba Hadebe)

Depois que a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) confirmou que Hayya Hayya (Better Together), ou “Better Together” em espanhol, será a música oficial da copa do mundo do Qatar 2022, a famosa cantora de Barranquilla Shakira se tornou uma tendência nas redes sociais para um motivo particular.

Milhares de fãs de futebol em todo o mundo lembramuma das maiores conquistas do artista - cantando Waka Waka (This is Africa) na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, há mais de 12 anos.

Contudo, embora mais de uma década tenha se passado, o ritmo pegajoso do single colombiano ainda está na mente dos fãs internacionais de futebol e, ao ouvir Hayya Hayya, eles se lembraram do sucesso de Shakira e como ele marcou um marco na história da Copa do Mundo.

Na verdade, os internautas não apenas destacaram Waka Waka, de Shakira, mas também lembraram “La-la-la”, outro dos sucessos do futebol colombiano, que ela lançou para a copa do mundo no Brasil em 2014 em colaboração com Carlinhos Brown.

Por enquanto, sabe-se que Hayya Hayya (Better Together) será interpretado por Trinidad Cardona, Davido e Aisha e será a melodia que dará início à copa do mundo de futebol deste ano que, pela primeira vez em sua história, acontecerá no final do ano: de novembro 21 para 18 de dezembro.

“Essa música, que reúne vozes de todas as Américas, África e Oriente Médio, simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo”, disse Kay Madati, diretora comercial da FIFA.

Embora a seleção colombiana não tenha se classificado para a Copa do Mundo deste ano, que será realizada no Catar, a representação do país de café e conhaque foi marcada em vários torneios esportivos, seja pelos jogadores ou pelas rimas musicais que acompanharam as competições.

Em Infobae contamos as músicas dos últimos campeonatos mundiais que, com a confirmação do single deste ano, abre caminho para outro single que será cantado em todos os continentes do globo.

Esta melodia foi dada pelos americanos Will Smith e Nicky Jam, juntamente com o Kosovo Albanian Era Istrefi, que executou a música produzida pelo famoso DJ Diplo.

Este single foi realizado por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, que marcou uma nova era no futebol. Além disso, nesse campeonato, a equipe colombiana obteve grandes vitórias e, quase, está entre as favoritas.

Vale lembrar que a música da Copa do Mundo Qatar 2022 foi apresentada no período que antecedeu o sorteio que escolherá o caminho que cada equipe terá que traçar para levantar a tão esperada Copa do Mundo. No Pote 1, as equipes com o melhor ranking da FIFA e o anfitrião (Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal) foram combinados.

