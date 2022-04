Sabine Moussier lembrou quando a mãe de Thalia salvou sua vida

Sabine Moussier revelou que Yolanda Miranda Mange, mãe de Thalia, “salvou sua vida” depois de receber um diagnóstico errado e passar por fortes dores.

Em entrevista ao programa Hoy, Sabine Moussier relembrou um dos momentos mais difíceis que viveu devido a problemas de saúde, quando foi diagnosticada com síndrome de Guillain-Barré, o que a levou a sofrer de fortes dores.

“Eles tiram fluido da minha medula óssea e me dizem que eu tenho Guillain-Barré sensível, tudo me machucou, foi horrível, depois me colocaram, colocaram cortisona, Guillain-Barré te paralisa de baixo para cima”, lembrou a atriz de Abyss of Passion.

A síndrome de Guillain-Barré é uma condição que ataca principalmente os nervos e seus principais sintomas são dor e fraqueza muscular. Essa síndrome pode levar à paralisia total, por isso é classificada como fatal.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

Em meio a seu tormento, Sabine recebeu um telefonema da mãe de Thalia, que queria saber seus sintomas para verificar se a atriz não sofria de Guillain-Barré, mas de outra condição que poderia ser curada se diagnosticada precocemente.

Yolanda estava ciente de que a doença de Moussier não era sobre Guillain-Barré porque o intérprete de Não me lembro teria tido os mesmos sintomas que a atriz, mas eles não tinham um diagnóstico semelhante.

“Um dia Yolanda fala comigo, descanse em paz, mãe de Thalia, e ela me diz: 'Você não tem fibromialgia, nem Guillain-Barré, você tem Lyme', ela disse: 'Thalia tem Lyme' e há dois médicos, um em Nova York e outro no México, e sim, foi Lyme, então não que tenha sido uma mentira ruim, mas um diagnóstico ruim”, lembrou o histrionista do Casamento de Valentina.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

Lyme é uma doença causada por bactérias e apresenta sintomas semelhantes aos da gripe, principalmente com dores musculares. Sabine ouviu Yolanda, então ela foi a outro médico, que teria confirmado que ela sofria de Lyme e não da síndrome de Guillain Barré.

Depois de descobrir que ela estava sofrendo de Lyme e tratada, Sabine entrou em contato com Thalia para falar com ela sobre a doença de que ambos sofriam. Ele disse que teve uma conversa agradável com ela, então agradeceu a Yolanda e sua filha por ajudá-la a encontrar seu verdadeiro sofrimento e devolvê-la da “morte”, pois ela já se sentia sem vida.

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

Em entrevistas anteriores para Hoy, a atriz confessou que os sintomas que sofreu durante os primeiros meses da doença a levaram a ter pensamentos negativos. Como os médicos garantiram a ela que ela certamente permaneceria em estado vegetal em alguns anos, ela pensou em tirar a própria vida para não sobrecarregar seus filhos.

Segundo Moussier, quando ainda sofria de dores musculares, sentiu-se “morta enquanto viva”, disse em reunião com a imprensa. Os médicos que a viram disseram que ela provavelmente sofria de doenças diferentes, nenhuma das quais lhe dava um futuro encorajador.

Teria sido até Yolanda Miranda entrar em contato com ela para dizer que ela certamente tinha Lyme que eles começaram a lhe dar antibióticos, assim ela conseguiu voltar ao normal. Quando começou a sofrer de sintomas da doença, Sabine decidiu ficar longe das câmeras, estava constantemente sendo estudada para chegar a um diagnóstico e parou de fazer atividades diferentes que não podia fazer por causa da dor.

