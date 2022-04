Os possíveis rivais da Argentina: qual seria o Grupo da Morte e a área mais acessível

Após a frustração gerada pela passagem da seleção argentina pela Copa do Mundo 2018 na Rússia e a eliminação precoce nas oitavas de final nas mãos da França, que mais tarde terminaria como campeão mundial pela segunda vez em sua história, o ar parece ter mudado na prévia de um novo edição da Copa do Mundo.

Qualificado com facilidade nas Qualificatórias Sul-Americanas, quatro datas antes do encerramento e invicto, somado ao fato de que a equipe de Lionel Scaloni vem igualando a melhor sequência de partidas sem perder com 31 realizada a seleção dirigida por Alfio Basile de 1991 a 1993, o presente é promissor para um grupo que pode ter Lionel Messi pela última vez como bandeira na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Antecipando o que acontecerá a partir de 21 de novembro, dia da cerimônia de abertura do maior evento esportivo da história do Oriente Médio, a Argentina conhecerá seus rivais para a fase de grupos da Copa do Mundo. Após a atualização do último ranking da FIFA de 31 de março, os quatro potes foram oficializados com o seleções nacionais já classificadas e os asteriscos restantes para as repescas na Europa (Escócia/Ucrânia x País de Gales), Concacaf vs. Oceania (Costa Rica x Nova Zelândia) e a de Conmebol vs. Ásia (Perú x Austrália/Emirados Árabes Unidos).

O detalhe é que ele não poderá coincidir em sua área com as sementes ou com os países com os quais compartilha uma federação. Ou seja: Uruguai (pote 2), Equador (pote 4) e Perú (pote 4 na repescagem).

A Infobae analisou as possibilidades de rivais que poderiam ser jogados pela Argentina nos melhores e piores cenários. Para fazer isso, eles inseriram dois dados básicos a serem levados em consideração para essa suposição na calculadora. Em primeiro lugar, a avaliação dos selecionados no ranking da FIFA, que é o formato usado pela entidade que governa os destinos do futebol no mundo para marcar as melhores seleções nacionais. E na segunda ordem, a história e os assuntos atuais das equipes, juntamente com suas figuras.

Se estamos falando do pior grupo que Messi e companhia podem jogar, devemos começar com o mais temido Bombo 2. Desses nomes, que incluem Dinamarca, Holanda, Alemanha, Suíça, Croácia, Uruguai, México e Estados Unidos, Albiceleste não poderá enfrentar Celeste por compartilhar a mesma confederação. Mas poderia repetir um cruzamento que, dada a história entre os dois e hoje, seria o mais complicado.

A Argentina pode ter a Alemanha como seu primeiro rival na área. O encontro com Die Mannschaft seria a primeira vez na fase de grupos, já que se enfrentaram em três finais da Copa do Mundo (o México 86 foi deixado para a Seleção Nacional e na Itália 90% mais o Brasil 2014 a comemoração foi para os alemães) e em várias eliminatórias, como nas quartas de final da Alemanha (2006). e África do Sul 2010.

A equipe alemã, liderada por Hans-Dieter Flick após a passagem bem-sucedida de Joachim Löw, é uma das potências selecionadas que não serão semeadas.

A Alemanha é uma das equipes mais complexas a enfrentar na fase de grupos do Catar 2022 (Foto: Reuters)

Se viajarmos para o Pote 3, que sofreu uma mudança de última hora devido à atualização do ranking com a saída do Canadá - perdeu para o Panamá na última data da Concacaf - e a entrada da Tunísia, também será composto por Senegal, Irã, Sérvia, Japão, Polônia, Coréia do Sul e Marrocos.

Entre essas seleções nacionais, a melhor colocada na classificação e que chega com um presente quase imbatível é o Senegal. Os Leões de La Teranga, que têm como treinador o histórico ex-jogador Aliou Cissé, vêm de vencer o Egito em uma definição incrível por pênaltis para avançar na fase de qualificação para um dos lugares na África.

Com futebolistas da estatura do goleiro Edouard Mendy (Chelsea), capitão Kalidou Koulibaly (Napoli), Adbou Diallo (PSG), Doulaye Dia (Villarreal), Idrissa Guaye (PSG) e Liverpool figura Sadio Mané, os senegaleses tornaram-se campeões africanos e tornaram-se outro rival de tema para a seleção argentina e qualquer um dos outros que a tenham na fase de grupos.

Se formos ao Pote 4, as contas indicam que hoje, o Canadá seria uma das seleções nacionais que mais poderia complicar se dependesse das lideradas por Scaloni na área. Esperando para descobrir quem será a equipe europeia que finalmente vencerá a Copa do Mundo, com o País de Gales como o melhor expoente nas mãos de Gareth Bale, adicionado à Escócia ou à Ucrânia, os canadenses surpreenderam e acabaram como os reis nas eliminatórias da Concacaf sobre o México e os Estados Unidos.

Com jogadores com experiência na Europa, como Milan Borjan, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Stephen Eustatius, Jonathan David e Alphonso Davies, a equipe Maple Leaf volta a fazer parte de uma Copa do Mundo após 36 anos.

Dessa forma, se o já mencionado “Grupo da Morte” ocorresse para a Argentina, ele seria formado junto com a Alemanha, Senegal e Canadá.

Estados Unidos, outro possível adversário do Pote 2 no sorteio (USA Today/Scott Wachter)

Por outro lado, existem vários torcedores argentinos que sonham com uma área acessível para não enfrentar tantas complicações na hora de procurar as oitavas de final no Catar. Nesse sentido, a seleção mais fraca no Pote 2 seriam os Estados Unidos. Classificado em 15º lugar no ranking da FIFA, os últimos campeões da Copa Ouro da Concacaf terão como bandeira Christian Pulisic, uma figura inglesa do Chelsea.

Com a ajuda de DT Gregg Berhalter, ex-jogador da Copa do Mundo em 2002 e 2006, os americanos querem ser protagonistas de uma nova geração de jogadores antes de sediar em quatro anos. Sem dúvida, um rival muito complexo além de não ser o mais forte do cibório.

No Pote 3, a Tunísia é apresentada como a equipe mais acessível de acordo com sua posição no ranking da FIFA (35º lugar) e como foi sua chegada ao que será sua sexta participação em uma Copa do Mundo. As águias de Cartago conquistaram sua vaga nas eliminatórias africanas depois de vencer a Guiné Equatorial, Zâmbia e Mauritânia para avançar para a final contra o Mali, que venceram como visitantes (1-0) e depois sem gols em casa para passar para o Catar.

Finalmente, o Pot 4 oferece várias opções conhecidas, mas a que faria parte do grupo ideal seria a Arábia Saudita. Localizado em 49º lugar, os Filhos do Deserto alcançaram a qualificação depois de liderar a área que compartilhavam com o Japão e a Austrália, então também não são um simples rival.

Um detalhe pode mudar o quadro no Pote 4: Nova Zelândia, o país com a classificação mais baixa (101) em toda a Copa do Mundo, vai jogar o playoff em junho contra a Costa Rica e é um adversário em potencial para o albiceleste. Mas, nesse caso, a bola dessa repescagem não poderia compartilhar com os americanos, já que a Costa Rica é da mesma federação, então o oponente do Pote 2 deveria ser europeu.

Assim, o grupo com o qual muitos fãs argentinos sonham incluiria os Estados Unidos, a Tunísia e a Arábia Saudita.

Em tempos em que os simuladores da Copa do Mundo não param de desenhar grupos com rivais que vêm e vão, o palco com a bateria oficial pode deixar muitas combinações, mas há duas que podem gerar reações de todos os tipos após o sorteio em Doha.

