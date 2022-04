Os melhores memes deixados no Dia do Taco

Desde 2007, foi declarado que o Dia do Taco seria todo dia 31 de março, foi acordado celebrar esta data devido à importância cultural e, acima de tudo, gastronômica que os tacos têm na vida mexicana. Basta sair na sexta à noite para ver a diversidade de barracas que oferecem essa iguaria a todos aqueles que vêm à festa ou que simplesmente querem mimar seu paladar.

Embora agora seja comum comer tacos de intestino, salsicha, churrasco, suadero, pastor, birria, carnitas e inúmeras outras receitas, nos tempos pré-hispânicos (período em que esse alimento nasceu) foram degustados com carne de coelho, patos, galos, lebres, veados, codornas e até javalis, como afirma o Sistema de Informações Culturais do Governo do México.

Os usuários das redes sociais não deixaram de lado a importância histórica desse alimento e desde muito cedo começaram a postar vários e engraçados memes sobre o Taco Day. Havia de tudo, desde aqueles que comparavam sair para uma taqueria com um encontro romântico, até aqueles que alegavam que seu dinheiro lhes dizia que eles queriam ser gastos em tacos.

Por outro lado, os extravagantes não faltaram e também compartilharam imagens ternas que comparam a relação do taco e da salsa (inseparável por excelência) com a de um relacionamento amoroso. Da mesma forma, pode-se argumentar que existe uma certa dependência entre esse ensopado e o limão, outra dupla inseparável.

Porque este prato conquistou os corações e acima de tudo os gostos de muitos mexicanos e estrangeiros, o Dia do Taco logo se tornou uma celebração popular em que não só a comida é apreciada, mas também reconhecida como um dos elementos mais simbólicos e característicos da sociedade que vive no território.

O que seria da humanidade sem as delícias gastronômicas que encantam todos os sentidos? A sensação que um mexicano sente ao dar sua primeira mordida em um taco pode ser comparada à experiência que ele tem ao fazer uma atividade muito apreciada ou ver o ídolo dos nossos sonhos, aliás, não faltaram internautas que vinculavam taquizas à arte.

Essa imagem representa perfeitamente o sentimento que as pessoas têm quando sabem que estão prestes a ter um bom pastor, é sem dúvida algo comparável a uma experiência artística.

Deve-se notar que o crédito não é apenas para a delicadeza, uma vez que não poderia ser realizado ou realizado de forma satisfatória sem o trabalho árduo de todos os taqueros que o tornam possível. Por esse motivo, algumas pessoas aproveitaram a ocasião e também reconheceram o trabalho das pessoas na cozinha com frases como “Taquero mucho” em referência a “Eu te amo muito”.

A comida é definitivamente outra maneira de conhecer a felicidade, tanto que os usuários do Twitter sabem que, se alguém se sentir triste, eles só precisam visitar seu taquero de confiança para animar um pedido de carne seca, mixiote, pastor ou por que não, cochinita.

Você pode resistir a ter seu coração partido, mas não suporta que este prato deixe de existir. Isso é algo que até a Marvel sabe, já que não hesito em postar uma imagem engraçada mostrando o personagem de Deadpool perseguindo um taco, o melhor de tudo, ele conseguiu passar sua mensagem com uma comparação do famoso álbum Nevermind, que foi lançado nos anos 90 pela banda Nirvana.

A celebração deste dia é um bom momento para lembrar que não importa se você é presidente, atriz, pequena ou velha, os tacos estão no coração de todos, por isso não escaparam dos tweets de personagens como Enrique Peña Nieto e Salma Hayek, onde você pode ver como eles “entram” no ensopado.

