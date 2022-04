Falhas relatadas no aplicativo BBVA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del banco español BBVA en Madrid, 4 de febrero de 2015. REUTERS/Andrea Comas

Com a legenda “Desculpe, o serviço BBVA está temporariamente inativo. Por favor, tente novamente” na tela, os usuários relataram a queda no serviço do aplicativo do banco BBVA México aproximadamente às 13h desta sexta-feira. O que causou o aborrecimento de milhares de usuários no Twitter.

“O BBVA México informa a todos os seus usuários que estamos enfrentando intermitências em nossos serviços. Estamos trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível e realizar as operações que nossos usuários exigem. Pedimos desculpas pelo transtorno causado”, informou o banco em comunicado em suas redes sociais.

Os usuários relataram que esta não é a primeira vez que isso acontece no ano e que também é recorrente que isso aconteça quando é quinzena e eles precisam fazer pagamentos significativos. Os operadores da instituição bancária responderam a algumas das mensagens informando que estavam trabalhando na situação e convidaram os usuários a tentar entrar no aplicativo dentro do dia.

O banco anunciou em 2021 que cerca de 15,1 milhões de clientes digitais foram registrados, representando um crescimento de 31,8 por cento em relação ao ano anterior devido à crise de saúde. Mas desde o ano passado, houve várias intermitências nos sistemas, especialmente no aplicativo móvel.

Por medio de las redes sociales el banco informó a sus usuarios sobre las fallas que estaban presentando. (Foto: twitter/ @BBVA_Mex).

A última queda foi quase um mês em 28 de fevereiro, quando os usuários do aplicativo BBVA relataram uma queda semelhante no Twitter. Vários internautas alegaram que pensavam que seus cartões haviam sido clonados, como “Informação não disponível. Não foi possível exibir suas informações no momento. Tente novamente” foi a lenda que foi apresentada no aplicativo; mas graças às redes sociais, eles sabiam que era novamente uma falha do banco.

O aplicativo diz “No BBVA, estamos melhorando para você, crescendo e integrando serviços inovadores em nossa infraestrutura que melhorarão sua experiência em nosso aplicativo BBVA México. Devido a esse processo de manutenção, o serviço não está disponível. Restauraremos a operação o mais rápido possível. Obrigado por sua compreensão!

Apesar de a maioria dos tweets sobre o evento serem irritantes pelos usuários que usam esse banco, é possível encontrar vários memes de alguns que levaram a queda da instituição com humor.

Es recurrente que el servicio se caiga en fecha de pagos como quincenas. (Twitter: @ale197958)

De acordo com a plataforma DownDetector, 66% reclamaram de falhas no serviço Mobile Banking, enquanto 29 por cento relataram falhas relacionadas ao Online Banking e 7 por cento com depósitos em geral. Além do fato de que as interrupções começaram por volta das 12h20, atingindo o ponto mais alto às 13h. As cidades mais afetadas são conhecidas por serem Guadalajara, Cidade do México, Monterrey e Tijuana.

No final do ano passado Eduardo Osuna, diretor do BBVA México, explicou as falhas recorrentes em seu serviço e afirmou que: “Existem algumas questões que têm a ver com um excesso de transacionalidade que pode acontecer a qualquer momento, quase sempre é previsível na quinzena, em uma ponte , você faz estimativas de transacionalidade, prepara toda a sua infraestrutura para suportar de 50 a 70 milhões de transações. Mas se em algum momento houver alguma degradação de qualquer plataforma que possa degradar o serviço. Normalmente, o que fazemos é que, se não for uma grande falha, você tem que baixar o sistema, o que chamamos de intermitência acontece.”

CONTINUE LENDO: