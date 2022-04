É assim que a 14ª data da Liga BetPlay será jogada

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





Com o objetivo de alcançar a qualificação para o primeiro semestre do ano home runs para jogar a primeira estrela de 2022, um novo dia da Liga Betplay começa para a estrela do meio do ano.

O encontro entre Equidad Seguros e Deportivo Cali abre o dia: o visitante chegará ao Estádio Techo (Bogotá) depois de vencer Cortuluá por 2-1 em Palmaseca. O saldo para o verde e branco é de 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate.

Como precedente desta partida, as últimas 5 vezes que ambos se encontraram: a Equidad Seguros acumulou 1 vitória, enquanto o Deportivo Cali somou 2; duas partidas terminaram igualmente no placar.

No sábado, a data avançará com quatro compromissos vibrantes, um deles no início da tarde em Atanasio Girardot com um Deportivo Independiente Medellín local contra o Envigado Fútbol Club.

Às 16h05 no estádio Hernán Ramírez Villegas, o Deportivo Pereira receberá o Deportes Tolima, com o incentivo de uma possível entrada na próxima fase pela visita. O local terá que procurar os três pontos se quiser entrar nos oito na Colômbia.

Mais tarde, Patriotas receberá o segundo atual na tabela, Atlético Nacional que procurará adicionar para manter a distância com o líder, Millonarios que enfrentará América de Cali em Pascual Guerrero, no clássico da data.

No Metropolitan de Barranquilla, Junior de Barranquilla recebe a visita da Alianza Petrolera a partir das 20h15.

A décima quarta data da Liga BetPlay continuará no domingo a partir das 3:00 da tarde, com a partida entre Golden Eagles contra Jaguares de Córdoba.

A partida mais vibrante do dia será realizada em Pascual Guerrero, às 5:30 da tarde, quando a América de Cali recebe o líder Millonarios. O 'Embaixador' tentará entrar diretamente na próxima rodada, enquanto a América tentará empatar a partida sem seu treinador, Juan Carlos Osorio.

O dia de domingo termina em Bogotá com o Independiente Santa Fe enfrentando o Unión Magdalena a partir das 7:35 da noite.

Na segunda-feira, a 14ª data do futebol colombiano terminará com os compromissos entre Cortuluá contra o Deportivo Pasto no estádio Doce de Octubre em Tuluá.

Para fechar o cego, a bola se moverá para o estádio Palo Grande, em Manizales, onde Once Caldas procurará se aproximar da classificação de frente para o Atlético Bucaramanga.





Yony Gonzalez marcou seu segundo gol pelo Deportivo Cali na BetPlay League. Ao lado dele, na imagem, Agustín Vuletich. Foto: Dimayor





Agenda BetPlay League DIMAYOR I-2022

1º de abril

O Equity vs Deportivo

Hora: 19h40

Estádio: Metropolitan Roof

Transmissão: Win/Win +

2 de abril

Independiente Medellin vs Envigado

Hora: 14:00 PM

Estádio: Atanasio Girardot

Transmissão: Win +

Deportivo Pereira vs Sports Tolima

Hora: 16:05,

Estádio: Hernan Ramirez Villegas

Transmissão: Win/Win +

Patriots vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estádio: La Independencia

Transmissão: Win +

Aliança Júnior vs Petróleo

Hora: 20h15

Estádio: Metropolitano

Transmissão: Win +

3 de abril

Golden Eagles vs Jaguares

Hora: 15:00

Estádio: Alberto Grisales

Transmissão: Win/Win +

América de Cali vs Millonarios

Hora: 17h30,

Estádio: Pascual Guerrero

Transmissão: Win +

Independiente Santa Fe vs União Magdalena

Hora: 19:35 p.m.

Estádio: El Campin

Transmissão: Win +

4 de abril

Cortulua vs Deportivo Pasto

Hora: 4:00 da tarde

Estádio: Doze de outubro

Transmissão: Win/Win +

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga

Hora: 20:00

Estádio: Palogrande

Transmissão: Win +

CONTINUE LENDO: