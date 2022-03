Isso diz a resolução da Corte Interamericana que impede a libertação do ex-presidente Alberto Fujimori

O ex-presidente peruano, Alberto Fujimori, deveria ser libertado da prisão ontem, como comentou seu advogado Cesar Nakazaki, mas o Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte Interamericana H.R.) foi contra esta medida, até que a organização internacional pudesse decidir sobre o pedido de medidas provisórias “para garantir o direito de acesso à justiça para as vítimas dos casos Barrios Altos e La Cantuta”, conforme mencionado na resolução publicada ontem.

Para tanto, a Corte Interamericana convocou uma audiência pública para ver as medidas cautelares sobre o perdão do ex-ditador Fujimori, a quem a graça presidencial foi restaurada após a controversa decisão do Tribunal Constitucional e cuja resolução foi tornada pública na última segunda-feira. , 28 de março.

A resolução da Corte indica que uma sessão será realizada na sexta-feira, 1º de abril, a partir das 14h (horário peruano), para a qual foram convocados os representantes das vítimas, o Estado peruano e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

É o que diz a resolução oficial da Corte Interamericana:

CONSIDERANDO QUE:

1. Nos acórdãos proferidos pela Corte nos casos Barrios Altos e La Cantuta, ordenou ao Estado que cumprisse sua obrigação de investigar violações graves e processar e punir os responsáveis.

2. O pedido de medidas provisórias foi apresentado pelos representantes das vítimas em ambos os casos, que estão atualmente em fase de supervisão da execução das sentenças. Esse pedido foi submetido para “garantir o acesso à justiça para as vítimas”.

3. O artigo 63.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê, conforme pertinente, que “em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se torna necessário evitar danos irreparáveis a pessoas, a Corte, em assuntos perante ela, pode tomar as medidas provisórias que julgar adequadas”. Além disso, o artigo 27.3 do Regulamento do Tribunal prevê que “em casos contenciosos perante o Tribunal, vítimas ou supostas vítimas, ou seus representantes, podem apresentar diretamente ao Tribunal um pedido de medidas provisórias, que devem estar relacionadas com o objeto do caso”.

4. No Direito Internacional dos Direitos Humanos, as medidas provisórias não são apenas de natureza cautelar, no sentido de preservar uma situação legal, mas são fundamentalmente protetoras, na medida em que protegem os direitos humanos, enquanto procuram evitar danos irreparáveis às pessoas. Eles se aplicam desde que os requisitos básicos de extrema gravidade e urgência e a prevenção de danos irreparáveis às pessoas sejam atendidos.

Recordemos que em 2009 Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por sua participação como autor mediado dos crimes de homicídio qualificado e ferimentos graves, em detrimento das vítimas dos casos Barrios Altos e La Cantuta, e esses crimes foram classificados como “crimes”. contra a humanidade de acordo com a lei Criminal International”. Isso foi avaliado positivamente pela Corte Interamericana em suas Resoluções de 2009 e 2012 sobre o monitoramento do cumprimento das sentenças. Anos depois, em 24 de dezembro de 2017, o então Presidente da República do Perú emitiu uma resolução concedendo um “perdão” “por razões humanitárias” a favor de Alberto Fujimori Fujimori Fujimori Fujimori.

A Corte também considerou que “questões sérias relativas ao cumprimento dos requisitos legais estipulados na legislação nacional peruana” devem ser analisadas. Além disso, se necessário, este Tribunal pode tomar uma decisão subsequente sobre se o que foi feito internamente está ou não de acordo com o que está ordenado na sentença ou constitui um obstáculo ao cumprimento da obrigação de investigar, processar e, se necessário, punir nos dois casos referidos ao acima por não estar em conformidade com as normas indicadas e impedir indevidamente a execução da sanção fixada por uma sentença criminal”.

O QUE A CORTE INTERAMERICANA PERGUNTA

No final, a Corte Interamericana mencionou que o Estado peruano, para garantir o direito de acesso à justiça para as vítimas dos casos Barrios Altos e La Cantuta, se abstém de executar a ordem do Tribunal Constitucional peruano de conceder a liberdade de Alberto Fujimori Fujimori Fujimori Fujimori , até que este tribunal internacional possa decidir sobre o pedido de medidas provisórias na 147ª Sessão Ordinária de Sessões.

“Representantes das vítimas, do Estado peruano e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos devem ser convocados para uma audiência pública sobre a solicitação de medidas provisórias feitas pelos representantes, a ser realizada virtualmente em 1º de abril de 2022, das 13h às 14h30, horário da Costa Rica, durante 147 Sessão de Sessões deste Tribunal”, lê-se no documento.

Por fim, detalha “Para que a Secretaria da Corte notifique esta Resolução ao Estado, aos representantes das vítimas e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos”, concluiu.

Leia a resolução completa aqui.





CONTINUE LENDO