Perú x Paraguai: Andrés Wiese, María Pia Copello, Carlos Vilchez e mais celebridades que celebraram o triunfo peruano

Em 29 de março, a partida entre Perú e Paraguai aconteceu, resultando em um glorioso 2-0. Dessa forma, ainda estamos competindo nas Qualificatórias do Qatar 2022 e esperamos jogar na Copa do Mundo.

Diante disso, as comemorações dos artistas não esperaram e expressaram toda a sua emoção nas redes sociais. É o caso de Andrés Wiese, Maria Pia Copello, Carlos Vilchez e muitos outros que sempre se mostram incentivando a seleção peruana em todas as partidas.

TULA RODRIGUES

A apresentadora do En Boca de Todos usou as histórias em sua conta oficial no Instagram para expressar sua alegria com o triunfo do Perú. A atriz mostrou que estava vivendo o jogo com seus parentes e eles comemoraram cada gol marcado pela equipe peruana.

“Up Perú Face...” , a apresentadora de televisão escreveu em sua rede social ao lado da bandeira peruana acompanhada de uma foto de sua família vestindo as camisetas 'blanquiroja'.

Foto: Instagram

JESUS ALZAMORA

O piloto deixou seus seguidores do Instagram saberem que ele estava no Estádio Nacional curtindo a partida ao vivo e não hesitou em pular e gritar quando os 90 minutos do jogo que deram à equipe peruana como vencedora terminaram.

Ele também postou uma foto em seu perfil com sua esposa María Paz. “Vamos Perú Cara...! Vamos para a repescagem! Arriba Perú”, escreveu como descrição da foto que tem o fundo daquele estádio.

Foto: Instagram

MARIA PIA COPELLO

A apresentadora de Esto es Guerra é uma das figuras do programa que não hesita em mostrar seu amor pela camisa 'branco-vermelha' em todas as partidas, porque fiel ao seu estilo, ela carrega seus famosos Tik Toks e conteúdo para suas histórias no Instagram.

Com uma imagem onde a palavra ¡AMOS GANHA! e PERÚ, a líder de torcida também se juntou à longa lista de celebridades comemorando o triunfo da seleção peruana contra o Paraguai.

Foto: Instagram

CARLOS VILCHEZ

O comediante peruano publicou um pequeno vídeo comemorando que o Perú está cada vez mais perto de participar da Copa do Mundo de 2022. “Eu pago por tudo. Vamos para a repescagem. Obrigado pessoal”, ele escreveu como uma descrição para seu vídeo junto com emojis de rosto sorridente.

Foto: Instagram

ALESSANDRA FULLER

A atriz postou um vídeo em sua conta oficial do Instagram compartilhando com seus seguidores que estava no Estádio Nacional incentivando a seleção peruana. A influenciadora usou parte do hino nacional como descrição de seu post onde você pode ver como os futebolistas e torcedores comemoram o triunfo.

“Eu vou te dar a minha vida e quando eu morrer, eu vou me unir na terra, com você Perú”, lê-se.

Foto: Instagram

ETHEL POZO E BRUNELLA HORNA

Os anfitriões do América Hoy usaram as histórias em suas contas do Instagram para comemorar o triunfo peruano. Enquanto Ethel Pozo publicou um fragmento de sua previsão do resultado final da partida em que venceu a seleção peruana, Brunella Horna compartilhou uma foto com seu parceiro Richard Acuña escrevendo “Nós ganhamos!”.

Foto: Instagram

ANDRES WIESE

Apesar de o ator peruano estar de férias na Tailândia, isso não o impediu de assistir ao jogo Perú x Paraguai e comemorar a vitória peruana. “Vamos para a repescagem!” , escreveu o lembrado 'Nicolas de las Casas' sobre a imagem dos jogadores de futebol se abraçando.

Foto: Instagram

YIDDAH ESLAVO E GINO PESARESSI

Yiddá Eslava publicou diferentes histórias no Instagram comemorando o 2-0 peruano contra o Paraguai. Por sua parte, Gino Pesaressi fez o mesmo e também compartilhou algumas imagens da partida e escreveu “Vamos Perú”.

Foto: Instagram

ANDRÉS VÍCLHEZ

Outro ator que se manifestou antes do triunfo peruano foi Andrés Vilchez, que com letras maiúsculas destacou que falta apenas 1 partida para o Perú ir à Copa do Mundo de 2022, a ser realizada no Catar. “A um jogo de ir para o campeonato mundial. Vamos carro...” , escreveu sobre a foto do Estádio Nacional.

Foto: Instagram

CONTINUE LENDO