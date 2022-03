Novo recurso de áudio para WhatsApp

O WhatsApp adicionou vários novos recursos nos últimos tempos, um deles, a memória de replay, que só estava disponível de forma limitada.

Essa função permite que você retome a escuta de mensagens de voz se uma pausa tiver sido feita. A opção é usada para ouvir de onde o áudio foi deixado em pausa ao sair do bate-papo. Basta entrar na conversa e pressionar play para continuar ouvindo.

A empresa lembrou esse e outros recursos que foram adicionados recentemente, durante um discurso de Mark Zuckerberg, no qual anunciou que os usuários do WhatsApp enviam 7 bilhões de mensagens de voz diariamente, em média.

Além disso, ele lembrou que todas as mensagens de voz são protegidas com criptografia de ponta a ponta, mantendo-as privadas e seguras em todos os momentos.

Nesse contexto, ele fez um tour por novas atualizações no recurso de mensagens de voz que aspiram facilitar o envio e o recebimento de mensagens de voz. Entre eles, além da memória de reprodução acima mencionada, destacam-se:

Jogue fora do chat

Essa opção permite ouvir mensagens de voz fora do bate-papo para que você possa realizar tarefas diferentes ao mesmo tempo e ler ou responder a outras mensagens. Anteriormente, era necessário terminar de ouvir um áudio para continuar navegando no aplicativo e realizar outras tarefas. Assim, essa ferramenta favorece os multitarefas.

Pausar e retomar a gravação

Graças a essa ferramenta, ao gravar uma mensagem de voz, você pode pausar e retomar a gravação mais tarde. Ideal para pensar no que vai ser dito ou para evitar ter que começar do zero caso haja interrupções.

O WhatsApp adicionará um botão para pausar a gravação de mensagens de voz

Esse é um recurso que já estava disponível para usuários beta do Android e também, para a versão do serviço no Windows, macOS e iOS. A novidade é que agora ele está habilitado para o restante dos usuários do sistema operacional móvel do Google.

Visualização de ondas

Esta é uma mudança de design que mostra uma representação visual do som da mensagem de voz para ajudar o usuário a acompanhar a gravação.

Visualize o rascunho

Essa é uma das opções mais elogiadas pelos usuários. Essa ferramenta permite ouvir mensagens de voz antes de enviá-las. Para usar esse novo recurso, você precisa deslizar o ícone de registro para cima.

14-12-2021 Mensagem de voz. A visualização de mensagens de voz é um recurso que permite ao usuário garantir que a mensagem esteja correta antes de enviá-la.

Quando o ícone for deslizado, aparecerá uma nova caixa que permitirá interromper o áudio, é a partir daqui que você terá acesso à gravação da mensagem de voz, que poderá ouvir quantas vezes quiser antes de enviá-la. Caso ao ouvir a mensagem não queiramos enviá-la, basta clicar no ícone da lixeira para excluí-la.

Reprodução rápida em mensagens encaminhadas

Essa alternativa, anunciada no ano passado, permite escolher o nível de velocidade em que deseja ouvir a mensagem de voz recebida. As opções disponíveis são três: 1, 1; 5X ou 2X. Uma ferramenta que também é muito elogiada pelos usuários, pois pode ser muito útil principalmente no caso de áudios grandes.

O que vem a seguir: criar pesquisas

O serviço de correio está sempre trabalhando em novas ferramentas. Como o WABetaInfo antecipou há algum tempo, em breve será possível criar pesquisas diretamente no aplicativo sem usar terceiros aplicativos ou sites de terceiros para conseguir isso. Um complemento que provou ser muito útil para seus usuários, especialmente em grupos.

Pesquisas no WhatsApp. (foto: Abeta Info)

Considerando possíveis mudanças, como tudo está em desenvolvimento, você pode ver o modelo no qual a ferramenta será implantada. Um exemplo como primeiro passo seria estabelecer a pergunta que você deseja fazer, porque não poderia ser de outra forma.

Feito isso, diferentes respostas podem ser configuradas para que o resto dos membros possam escolher se desejam alguma das opções propostas. Neste ponto, não está claro quantos deles podem ser usados, mas certamente mais de cinco.

