Conheça 3 truques caseiros para limpar as cortinas do banheiro

As cortinas de chuveiro são alguns dos elementos que mais podem sofrer com o mofo, porque o banheiro tende a ser uma sala úmida na qual fungos e umidade proliferam facilmente.

Embora pareça quase impossível ter cortinas de chuveiro como novas novamente sem manchas de mofo, sujeira, graxa, poeira ou outros. Existem truques de limpeza caseiros que são altamente eficazes, mas também economizam tempo e dinheiro em viagens para a lavanderia.

Se você quiser conhecer 3 truques caseiros que o ajudarão a limpar as cortinas do chuveiro em sua casa, continue lendo a seguinte nota .

1. BICARBONATO DE SÓDIO

O bicarbonato de sódio é conhecido por ser multiuso para problemas de limpeza e limpeza. Além disso, se usado corretamente, é capaz de ajudar a combater o crescimento de fungos e acabar com seu odor desagradável. Existem duas maneiras de usá-lo, dependendo se as cortinas que você tem no banheiro são feitas de tecido ou plástico.

Para cortina de plástico:

-Dissolva meia xícara de bicarbonato de sódio com duas xícaras de água quente.

Aguarde a mistura esfriar.

-Pulverize a mistura com um atomizador.

-Esfregue com a ajuda de um pincel.

Para cortinas de tecido:

-Dissolva meia xícara de bicarbonato de sódio com duas xícaras de água quente.

-Coloque a mistura na caixa da máquina de lavar.

-Use o ciclo de lavagem usual.

2. VINAGRE

Caso você não saiba, esse líquido normalmente usado na cozinha é essencial para limpar suas cortinas, pois seus compostos ajudam a prevenir a oxidação e a proliferação de bactérias se você usá-lo desta forma:

-Despeje o vinagre branco na caixa da máquina de lavar.

-Ativa o ciclo de lavagem normal.

-Pulverize as cortinas regularmente com vinagre para evitar que o mofo reapareça.

3. SUCO DE LIMÃO

Acredite ou não, o suco de limão é um dos truques caseiros para limpar as cortinas do chuveiro, pois é muito eficaz para remover manchas. Ao contrário de outros produtos de limpeza, este é natural e ajuda a remover a sujeira e melhorar a cor das superfícies, basta usá-lo assim:

- Pegue o suco de 5 limões.

-Despeje o espremido em 1 litro de água quente.

-Coloque a cortina dentro da mistura por 20 minutos.

-Lave as cortinas do banheiro à mão ou usando a máquina de lavar.

-Se a mancha do molde for muito grande, você pode usar uma escova para esfregar o suco e depois enxaguar.

PROBLEMAS DE MOFO E UMIDADE

A presença de mofo e umidade em diferentes ambientes da casa pode causar problemas de saúde, incluindo:

-Condições respiratórias: fadiga crônica, asma, febre ou dor de cabeça.

- Alergias e problemas nas mucosas: olhos irritados, congestão nasal ou lacrimejamento contínuo.

-Enxaqueca: Um ambiente carregado de umidade pode causar problemas de estresse, como enxaquecas, agravados.

Por isso, é necessário que tanto as cortinas de chuveiro quanto outros ambientes e superfícies da casa tenham limpeza regular para que estejam livres de mofo e fatores de umidade que possam causar problemas de saúde como os mencionados acima.

