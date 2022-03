Cingapura executou o primeiro prisioneiro condenado à morte em dois anos

FILE PHOTO: Activists hold posters against the execution of Nagaenthran Dharmalingam, a Malaysian whose intellect, his defence and human rights groups have argued, was at a level recognised as a mental disability, for drug trafficking in Singapore, as activists submit a clemency petition at the Singapore High Commission in Kuala Lumpur, Malaysia, March 9, 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain/File Photo

Cingapura executou um prisioneiro condenado por tráfico de drogas na quarta-feira na primeira execução em dois anos na próspera cidade-estado, onde oenegés alertam que a capacidade quase total no corredor da morte pode acelerar enforcamentos.

Abdul Kahar bin Othman, um cingapuriano de 68 anos, foi executado às 6:00 locais (22:00 GMT de terça-feira), na prisão de Changi, conforme confirmado pelo advogado de direitos humanos Ravi Mravi e pela ativista Kirsten Han, coordenadora da ONG Transformative Justice Collective.

“As famílias de outros prisioneiros estão falando sobre o funeral em breve”, disse Efe Han, que havia participado no dia anterior de uma vigília para o prisioneiro nos portões da prisão de Changi.

A execução de Kahar não foi confirmada pelas autoridades, que lidam com essas questões com opacidade e geralmente revelam apenas uma lista anual de enforcamentos, o método usado em Cingapura, enquanto ativistas dizem que esta é a primeira execução cidade-estado nos últimos dois anos.

Kahar foi condenado à morte por dois crimes de tráfico de drogas em 2015 — totalizando 66,77 gramas de diamorfina (heroína) — e há uma semana seu irmão, Mutalib, recebeu uma carta do Serviço Prisional de Cingapura anunciando que a execução estava marcada para 30 de março.

“Ele não quer morrer (...) por algo tão estúpido”, disse Mutalib em uma conversa terça-feira com o Transformative Justice Collective que oenegé posta em sua conta no Instagram.

“Amanhã vou recolher seu corpo e enterrá-lo para que sua melhor vida comece (..) Não há problema em punir as pessoas, mas matá-las. Mate-os, não”, lamentou o homem.

Uma faixa contra a execução de Abdul Kahar bin Othman

Nascido em uma família com dificuldades financeiras, Kahar havia passado grande parte de sua vida atrás das grades devido a problemas com drogas, e, depois de cumprir uma primeira sentença em 2005, tentou se reabilitar especialmente com a ajuda de seu irmão, que lamenta a falta de programas e orientações por parte das autoridades.

O caso de Kahar exemplifica, segundo Han e outros ativistas na ilha semi-autocrática, os supostos preconceitos contra a população com menos recursos, circunstância, segundo eles, compartilhada pela maioria dos presos no corredor da morte, onde abundam as condenações por tráfico de drogas.

Justiça Coletiva Transformativa e outras ONGs da região alertam que a capacidade no corredor da morte pode estar quase cheia, então acreditam que as execuções poderiam ser aceleradas.

Vários prisioneiros já esgotaram os últimos remédios, incluindo o malaio Nagaenthran Dharmalingam, depois que um tribunal rejeitou ontem um recurso baseado em sua deficiência intelectual, de acordo com diagnósticos médicos, o que suscitou críticas da ONU e da UE, entre outros.

Cingapura tem uma das leis de tráfico de drogas mais draconianas do planeta, estipulando a pena de morte dos 15 gramas de heroína traficados, enquanto as organizações contra a pena capital denunciam sua futilidade em conter o consumo e incentivar a reabilitação.

(Com informações da EFE)

